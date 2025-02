Stag’s Leap Wine Cellars (Antinori) acquisisce Arcadia Vineyard, nella Coombsville Ava

Antinori investe ancora in Usa: Stag’s Leap Wine Cellars, icona del vino di California di cui la storica realtà del vino italiano detiene la piena proprietà dal 2023, ha acquisito l’iconico Arcadia Vineyard da Arcadia Vineyards Llc, fondato da Warren Winiarski, recentemente scomparso all’età di 95 anni. Juan Munoz-Oca, Chief Operating Officer dell’azienda della famiglia Antinori negli Stati Uniti e direttore della tenuta Stag’s Leap Wine Cellars, ha dichiarato di essere “entusiasti di aver acquisito questo splendido vigneto in un luogo così speciale. Il terroir unico della Coombsville Ava promette di esaltare l’espressione dei nostri vini seguendo lo stile e la visione originale di Warren, rispettando l’alto livello qualitativo stabilito dalla famiglia Antinori quando abbiamo acquisito la piena proprietà della tenuta nell’estate 2023”.

Arcadia Vineyard è una proprietà di 54,6 ettari di cui 34 ettari vitati composti da Cabernet Sauvignon (23,9 ettari), Chardonnay (8,9 ettari) e Merlot (1,2 ettari). La proprietà si trova ai piedi del Monte George, sul versante orientale della Napa Valley, nella rinomata Coombsville Ava. Warren Winiarski acquistò Arcadia Vineyard nel 1996 dal socio di Mike Grgich, Austin Hills di Grgich Hills Estate. Il vigneto è stato nominato come la terra idilliaca della mitologia greca, Arcadia: un’utopia di natura incontaminata e armonia naturale. Warren Winiarski ha donato la porzione di habitat naturale della proprietà all’ente no profit “Land Trust of Napa County”, organizzazione dedicata a preservare le caratteristiche naturali della Napa Valley attraverso la protezione permanente del territorio, così da garantire l’armonia naturale di questa terra nel tempo.

Dopo la vendita di Stag’s Leap Wine Cellars nel 2007, Arcadia Vineyard è rimasto di proprietà della famiglia Winiarski e ha continuato senza interruzioni a fornire uve alla cantina. Piero Antinori racconta come “il mio amico Warren Winiarski è sempre stato molto legato a questo suo vigneto. Quando decise di vendere Stag’s Leap Wine Cellars nel 2007, richiese una condizione: che potesse mantenere la proprietà di Arcadia Vineyard. Warren, infatti, come noi, riconosceva la Coombsville Ava come una delle zone più promettenti della Napa Valley. Ecco perché siamo particolarmente felici oggi di essere riusciti a riunire questo vigneto con la proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars”.

“Questa acquisizione riporta il vigneto nella sua casa originale, permettendo di avvicinarci al nostro obiettivo di produrre i vini di Stag’s Leap Wine Cellars con 100% di uve di nostra proprietà, come facciamo per tutti i vini Antinori”, ha dichiarato Renzo Cotarella, ad Marchesi Antinori.

