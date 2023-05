Marchesi Antinori acquisisce la piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars in Napa Valley

Marchesi Antinori, una delle più antiche aziende familiari di vini di qualità, e Ste. Michelle Wine Estates, la più grande cantina nell’area Pacifica Nord- Occidentale e tra le migliori aziende negli Stati Uniti per la produzione di vini premium, annunciano che Marchesi Antinori acquisirà la piena proprietà di Stag’s Leap Wine Cellars, dopo 16 anni di collaborazione con la prestigiosa azienda americana. La famiglia è l’unico produttore italiano proprietario di una cantina in Napa, dove è presente dal 1985, e Stag’s Leap Wine Cellars è la conferma della forte convinzione di Antinori delle potenzialità di questo terroir straordinario. Il cambiamento della proprietà sarà effettivo entro la fine di giugno.

“Ci sono poche opportunità come questa nel corso di una vita in cui una realtà importante e storica come Stag’s Leap sia disponibile. Devo ringraziare Ste. Michelle Wine Estates per quest’occasione che ci è stata data - spiega Piero Antinori, presidente onorario Marchesi Antinori - è fonte di orgoglio per me e la mia famiglia avere la possibilità di confermare la promessa fatta al mio amico Warren Winiarski 16 anni fa: preservare l’eredità e i valori di un’azienda così prestigiosa come Stag’s Leap Wine Cellars”.

“Negli ultimi 16 anni, è stato un onore essere partner della famiglia Antinori, continuando l’incredibile storia di Stag’s Leap Wine Cellars. Auguriamo il meglio alla famiglia Antinori per proseguire questo percorso in futuro - sottolinea Shawn Conway, chief executive officer Ste. Michelle Wine Estates - le nostre radici, dalla nostra fondazione, 90 anni fa, si trovano nell’area Pacifica Nord-Occidentale americana, ed è lì dove risiede il futuro della nostra azienda. Questa mossa ci consente di concentrare meglio le nostre energie e risorse sulla parte del nostro business con il maggior potenziale di crescita: il nostro portfolio nel territorio Pacifico Nord-Occidentale”.

Stag’s Leap Wine Cellars

Stag’s Leap Wine Cellars è considerata una delle aziende vitivinicole più importanti dell’area della Napa Valley, in California. Fondata nel 1970 da Warren Winiarski, la tenuta è oggi conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la produzione di Cabernet Sauvignon di eccellenza. Questa storica azienda vinicola divenne famosa dopo il 1976, anno del cosiddetto “Judgment of Paris”, quando a Parigi fu condotta una degustazione alla cieca in cui una giuria di 9 degustatori francesi assaggiò i migliori Cabernet e Chardonnay californiani confrontandoli con alcune delle migliori etichette di Bordeaux e Borgogna. A dispetto delle previsioni, furono proclamati vincitori proprio i vini californiani, considerati fino ad allora solo come una curiosa novità sul panorama vinicolo mondiale. A ottenere il primo posto fu proprio S.L.V. 1973 Cabernet Sauvignon di Stag’s Leap, decretando una piccola rivoluzione nel mondo del vino.

Stag’s Leap Wine Cellars produce tre Cabernet Sauvignon: Cask 23, S.L.V. e Fay - tra i più ricercati Cabernet al mondo dai collezionisti. Lo stesso stile classico è espresso dai vini di tenuta come Artemis Cabernet Sauvignon, Karia Chardonnay e Aveta Sauvignon Blanc.

Marchesi Antinori

La famiglia Antinori si dedica alla produzione vinicola da più di seicento anni: da quando, nel 1385, Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri. In tutta la sua lunga storia, attraverso 26 generazioni, la famiglia ha sempre gestito direttamente questa attività con scelte innovative e talvolta coraggiose ma sempre mantenendo inalterato il rispetto per le tradizioni e per il territorio.

Oggi la società è presieduta da Albiera Antinori, con il supporto delle due sorelle Allegra e Alessia, coinvolte in prima persona nelle attività aziendali. Il padre, Marchese Piero Antinori, è attualmente il presidente onorario della società.

Alle tenute di Toscana e Umbria, patrimonio storico della famiglia, si sono aggiunti con il tempo investimenti in altre aree vocate per la produzione di vini di qualità sia in Italia che all’estero, dove si potesse intraprendere un nuovo percorso di valorizzazione di nuovi “terroir” ad alto potenziale vitivinicolo.

Durante la prima visita in Napa Valley negli anni Sessanta, il Marchese Piero Antinori si innamorò di questa terra e dal 1985, la famiglia è coinvolta in Napa con una tenuta che è parte dell’azienda Antinori Napa Valley.

Ste. Michelle Wine Estates

Ste. Michelle Wine Estates è tra le più grandi e ammirate aziende di vino di qualità in America e cantina pionieristica nell’area Pacifica Nord-Occidentale americana. Con una storia unica, iniziata il 5 dicembre 1933, quando il fondatore depositò l’atto costitutivo alle 9:02 del giorno stesso in cui il Proibizionismo fu abrogato, Ste. Michelle ha sempre sfidato le convenzioni e colto le opportunità incontrate sul suo percorso.

Principi profondamente radicati nell’eccellenza esecutiva, nella dedizione al consumatore e nell’impegno nei confronti delle loro comunità, guidano la passione di Ste. Michelle per la produzione di vini di altissima qualità,

Il portfolio di Ste. Michelle Wine Estates unisce le più importanti cantine al mondo delle regioni più conosciute come: Château Ste. Michelle, 14 Hands, Columbia Crest, Col Solare e Spring Valley Vineyard presenti nella zona di Washington; A to Z, Erath, e Rex Hill situate in Oregon; Conn Creek e Patz & Hall in Napa e Sonoma; Marchesi Antinori in Italia; Champagne Nicolas Feuillatte in Francia.

