Stare ai fornelli è una “cura dell’anima”: Don Pierluigi Plata lancia il suo sito di ricette

Il cibo è ormai onnipresente sui social, tra aspiranti chef, influencer e nutrizionisti, tutti con il loro corredo di ricette, ma c’è un progetto che si distingue da tutti gli altri: il protagonista di “La risposta è in cucina” è Don Pierluigi Plata, sacerdote della diocesi di Brescia e da molti anni cappellano militare della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Grande appassionato di food, ha deciso di creare un sito (ma ci sono anche il canale YouTube, i social e una serie di podcast) in cui spiega come realizzare le sue ricette, ma soprattutto quali sono i problemi che curano.

Ecco allora il Semifreddo al torrone per quando ci si irrigidisce e invece bisognerebbe “ammorbidirsi” e mediare, oppure il Sushi vegano per quando ci sentiamo delusi e inaciditi. Perché per Don Pierluigi mettersi ai fornelli significa proprio dare risposta ad una difficoltà: se si hanno dei problemi, secondo il sacerdote, basta cucinare la ricetta adeguata al caso e la soluzione sicuramente arriva. “Così facendo - spiega Don Pierluigi Plata - valorizzo in pieno la cucina e l’atto del mettersi a cucinare, e non solo fermarsi a guardare eventuali ricette che gli altri fanno. In questo periodo dove l’intelligenza artificiale fa da padrona nel cercare risposte alle questioni della vita, voglio dimostrare che la vera intelligenza che dà le risposte ad ogni situazione è quella di quando ti metti a cucinare”.

Originario di Bergamo, Don Pierluigi non è nuovo ad una certa popolarità: al suo attivo ha vari libri, recensiti dai principali quotidiani, e decine di interviste tra tv e radio, nazionali e locali. Tra i suoi precedenti progetti, il canale YouTube “Ricette dal Vangelo”, ovvero l’analisi della rappresentazione del cibo e degli alimenti (pane, acqua, aceto, olio) nei Vangeli.

