“Stars 4 Children”, l’iniziativa degli stellati Michelin a sostegno di Save the Children

Più di 30 ristoranti stellati Michelin sono pronti ad aprire le loro cucine per sostenere il futuro dei bambini, con un’asta online a favore di Save the Children, una delle più grandi organizzazioni indipendenti internazionali fondata nel 1919, e operante oggi in 125 Paesi al fianco dei bambini di tutto il mondo, con l’obiettivo di garantire loro un futuro. L’iniziativa si chiama “Stars 4 Children”, andrà in scena il 22 febbraio, e solo nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sulle forme e le modalità di partecipazione. Oltre, ovviamente, ai “lotti” che finiranno sotto il martello virtuale: immaginiamo, ma siamo nel campo delle ipotesi, cene stellate ed altre esperienze enogastronomiche al fianco degli chef stellati d’Italia, con i proventi che, come detto, andranno interamente a sostenere le iniziative di Save the Children.

Copyright © 2000/2021