Su Rai Radio2, nei giorni di Sanremo, il Festival della Ricetta Italiana by Fede e Tinto

Cesare Battisti, con “Del Broccolo non si butta niente”, Antonella Ricci, con “Tocchetti di patate della Sila, pomodori gialletti con pioppini e cardoncelli mantecati al caciocavallo di grotta”, Elio Sironi, con “Spaghetti Montagne Verdi”: ecco il podio di Sanremo ... a tavola. Parallelamente al Festival della Canzone Italiana n. 70, sulle frequenze di Rai Radio2, è andato in scena il Festival della Ricetta Italiana, lanciato da Fede e Tinto, le voci di “Decanter”, il programma che ha portato il vino “on air”, che hanno chiamato 15 fra i migliori cuochi del Bel Paese - da Bobo Cerea ad Antonella Ricci da Moreno Cedroni a Francesco Apreda, da Cristina Bowerman ad Andy Luotto, da Fabrizio Nonis a Pino Cuttaia, da Luigi Pomata al più stellato d’Italia, Enrico Bartolini - invitandoli a raccontare in diretta una loro gustosa creazione.

Gli chef, quindi, si sono cimentati in idee golose, nuove tecniche di cucina e abbinamenti fuori dall’ordinario, lasciando che fossero i radioascoltatori a votare il piatto più interessante, restituendo un’immagine quanto mai attuale della cucina nostrana con radici ben salde nella tradizione ma con uno sguardo interessato ai sapori del nuovo decennio, ricchissima di prodotti eccellenti ma anche sempre più aperta al mondo vegetale e applicata nella valorizzazione degli scarti.

Focus - la classifica finale del Decanter-One 2020

1 - Cesare Battisti - “Del Broccolo non si butta niente”

2 - Antonella Ricci - “Tocchetti di patate della Sila, pomodori gialletti con pioppini e cardoncelli mantecati al caciocavallo di grotta”

3 - Elio Sironi - “Spaghetti Montagne Verdi”

4 - Isa Mazzocchi - “Raviolo di Ravioli in 6 stagionature di Parmigiano Reggiano”

5 - Cristina Bowerman - “Pasta mista al sapore di mare”

6 - Pino Cuttaia - “Spinoso di Licata”

7 - Luigi Pomata - “Tagliolini alle alghe con gambero rosso, tartufo di Làconi, pomodori Pachino e limone”

8 - Davide Scabin - “Vitello Tonnato alla maniera antica”

9 - Bobo Cerea - “Risotto con fagioli borlotti e baccalà mantecato”

10 - Enrico Bartolini - “Bottoni di olio e lime, salsa al cacciucco e polpo alla brace”

11 - Francesco Apreda - “Pasta e patate, astice e curry”

12 - Moreno Cedroni - “Stoccafisso, purè di patate e capperi, centrifugato di pomodoro e alici”

13 - Andy Luotto - “Insalata di rinforzo”

14 - Il Beker Fabrizio Nonis - “Kefta rivisitate”

15 - Natale Giunta - “Risotto alla barbabietola con vongole e salsa di citronella”

Copyright © 2000/2020