Surgelati, nel 2020 trend positivo (dopo un 2019 record) ma c’è l’allarme per il settore Horeca

Ha tenuto bene, nei primi quattro mesi 2020, il settore dei surgelati, confermando il trend positivo degli anni precedenti. Le vendite complessive nel canale “retail” hanno segnato un +13,5% con performance particolarmente positive nel segmento dell’ittico (+16,5%), degli snack salati (+21,5%), delle pizze (+12,5%), delle patate (+12%). Anche il canale “porta a porta” ha visto un aumento significativo (+40% a marzo rispetto al 2019). A questi numeri positivi fa da contraltare il trend negativo del “fuoricasa”: nel primo quadrimestre, l’intero comparto della ristorazione commerciale e della ristorazione collettiva, a seguito della chiusura di esercizi pubblici, bar, ristoranti, mense e scuole, si è quasi dimezzato. Ciò ha impattato sul settore (che ha nel “fuoricasa” più del 37% del totale di consumi dei surgelati nel nostro Paese), lasciando presagire per l’intero anno una perdita di almeno un quarto del fatturato dei surgelati per il “fuoricasa”, pari a circa 600 milioni di euro.

I dati emergono dal “Rapporto annuale sui Consumi dei prodotti surgelati” di Iias - Istituto Italiano Alimenti Surgelati, ora completamente integrato con Unione Italiana Food. Dati che arrivano dopo un 2019 da record, anno in cui la vendita di prodotti surgelati è cresciuta del +1,3% per un consumo pro capite di 14,1 kg annui, valore mai registrato prima, per un valore intorno ai 4,7 miliardi di euro.

