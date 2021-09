Svolta patriottica degli italiani a tavola: +7,6% di acquisti made in Italy

È svolta patriottica nei consumi alimentari degli italiani, che hanno privilegiato sugli scaffali la qualità Made in Italy con un aumento del +7,6% degli acquisti familiari di prodotti che riportano in etichetta un legame con il Belpaese, come la bandiera tricolore, frasi e parole riferite al Made in Italy oppure una delle indicazioni geografiche europee di origine, come Docg, Dop, Doc, Igp e Igt. A dirlo è un’analisi Coldiretti, sulla base dei dati dell’Osservatorio Nielsen Immagino, divulgata per Cibus, il salone Internazionale dell’alimentazione, di scena da ieri al 3 settembre, a Parma. Nelle case degli italiani nell’anno del Covid, precisa la Coldiretti, sono cresciuti latte, salumi, formaggi, salse, prodotti confezionati, uova, pasta, vino, olio, farine, frutta e verdura Made in Italy, anche per la voglia di sostenere l’economia ed il lavoro locali nel tempo della pandemia. Una emergenza che ha favorito scelte di acquisto più sostenibili con un vero boom dei prodotti green, dal biologico al chilometro zero direttamente dal contadino.

Una tendenza, sottolinea la Coldiretti, rafforzata dal fatto che nei supermercati e ipermercati italiani ci sono oltre 9.200 prodotti food & beverage che segnalano in etichetta la Regione da cui provengono a conferma dell’interesse degli italiani per i prodotti alimentari, i vini e le bevande che esprimono le tradizioni produttive delle 20 Regioni del Paese. Un paniere che ha fatto registrare un aumento del +6,4% delle vendite nel 2020.

30 milioni di italiani hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese, ma è anche record del biologico che ha toccato i 3,3 miliardi di euro di consumi nel 2020. Un trend che valorizza l’impegno degli imprenditori in Italia che può contare sull’agricoltura più green d’Europa con la leadership Ue nel biologico con 80.000 operatori, il maggior numero di specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (316), 526 vini Dop/Igp e 5.266 prodotti alimentari tradizionali. Una ricchezza da salvare che, precisa la Coldiretti, non ha solo un valore economico ma anche storico, culturale ed ambientale.

L’Italia ha 504 varietà iscritte al registro viti e 533 varietà di olive ma è anche il primo produttore Ue di riso, grano duro e vino e di molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea come pomodori, melanzane, carciofi, cicoria fresca, indivie, sedano e finocchi. Ed anche per la frutta primeggia in molte produzioni importanti: dalle mele e pere fresche, dalle ciliegie alle uve da tavola, dai kiwi alle nocciole fino alle castagne.

“Il 92% delle produzioni tipiche nazionali nasce nei piccoli borghi con meno di 5.000 abitanti, che rappresentano una risorsa del Paese per ripartire dopo l’emergenza Covid - sottolinea il presidente Coldiretti, Ettore Prandini - occorre, tuttavia, superare anche con le risorse del Pnrr il ritardo infrastrutturale logistico e nella banda larga”.

