Tavola con vista sulla Città Eterna: ecco le migliori “Terrazze Gourmet” di Roma

Gustare una carbonara ammirando il Colosseo, assaggiare il carciofo alla giudia in una posizione privilegiata che si affaccia su Villa Borghese, oppure sorseggiare uno Spritz con vista su Piazza Navona. È arrivata la nuova edizione della guida “Terrazze Gourmet Roma” 2024 de “La Pecora Nera Editore”, che racconta le più belle terrazze romane dove provare un’esperienza enogastronomica unica nella Capitale, con affaccio sulla Città Eterna.

Un guida originale che “propone un punto di osservazione privilegiato sul patrimonio delle terrazze romane - spiegano gli editori e curatori Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo - si tratta di luoghi spesso ospitati in palazzi ricchi di storia da cui godere la Città Eterna, appagando al tempo stesso gli occhi e il palato. Abbiamo selezionato le strutture che avessero una proposta gastronomica fruibile da tutti e non solo dagli ospiti dell’albergo: a fianco a ristoranti stellati, ci sono luoghi dove consumare un aperitivo più accessibile da un punto di vista economico e altri dove sorseggiare un drink ad ogni ora del giorno, oppure fare una colazione all’aria aperta”. In una Roma che, grazie all’enogastronomia, ha detto Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma Capitale, “vive una stagione di straordinario rilancio turistico”.

Focus - Le 46 migliori “Terrazze Gourmet” con vista su Roma

47 Circus Roof Garden

7th Floor Terrace - Hassler Hotel Rome

Acquaroof Terrazza Molinari - The First Roma Arte

Alto Roma - The First Roma Musica

Aroma - Palazzo Manfredi

Bar Locarno - Hotel Locarno

Charlie’s - InterContinental Rome Ambasciatori Palace

Cielo Terrace - Hotel de la Ville, a Rocco Forte Hotel

Elizabeth Unique Hotel

Feria - Lanificio

Hi-Res - Hotel Valadier

Hotel Eden

Il Palazzetto

Il Rooftop del Rome Marriott Grand Hotel Flora

Jacopa - Hotel San Francesco

Jim’s Rooftop Bar - Singer Palace Hotel

La Pergola - Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel

Le Roof Radisson Blu Ghr

Le Terrazze al Colosseo - Hotel Capo d’Africa

L’Uliveto Roof Garden - Hotel Diana

Mama Shelter Roma

Masa - The Major Hotel

Mater Terrae - Bio Hotel Raphael

Mirabelle Restaurant - Hotel Splendid Royal

Mun Rooftop Cocktail bar - Double Tree by Hilton Rome Monti

Organics Sky Garden Roma - Aleph Rome Hotel Curio Collection by Hilton

Orma

Oro Bistrot - Nh Collection Fori Imperiali

Paparazzo Bar & Rooftop - Le Meridien Visconti Rome

Rhinoceros Le Restau & RoofBar - Fondazione Rhinoceros

Ri.One - My Tale

Seen by Olivier Rome - Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel

Settimo Roman Cousine & Terrace - Sofitel Villa Borghese

Sottosopra

Terrazza 121

Terrazza Caffarelli - Musei Capitolini

Terrazza Les Etoiles - Hotel Atlante Star

Terrazza Mirador - Gran Melià Hotel International

Terrazza Montemartini - Palazzo Montemartini Radisson Collection Hotel Roma

Terrazza Monti - The Glam

Terrazza Nainer - Palazzo Nainer

Terrazza Navona - Palazzo Navona Hotel

The Pantheon Iconic Rome Hotel

Tiziano Terrace Rooftop Cocktail bar - Monti Palace

U Terrace Lounge Bar - U Visionary Roma Hotel

Verve Restaurant - Dom Hotel

Copyright © 2000/2024