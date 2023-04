“The End”, il vino prodotto dall’Intelligenza Artificiale, dalla bottiglia al piano marketing

L’intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante, tanto che l’ipotesi che, un giorno, possa sostituirsi all’uomo anche nei lavori che richiedono un pensiero critico non è più così peregrina. Il processo tecnologico, come è avvenuto sempre nel corso della Storia, se da un lato incuriosisce, dall’altro spaventa. Nel mirino, la raccolta illecita di dati personali e l’assenza di sistemi che verifichino l’età dei minori, motivi che hanno spinto il Garante per la privacy a disporre la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma ChatGPT, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane.

Il processo, almeno nel Belpaese, è perciò bloccato, ma, per quanto visto sin qui, l’uomo, quando si parla di vino, appare ancora insostituibile. Almeno quando si parla di degustazione, perché ad oggi l’Intelligenza Artificiale non è ancora in grado di costruire sistemi predittivi che non si basino sulle conoscenze già acquisite. In poche parole, manca di senso critico e reale creatività, oltre, ovviamente, che dell’olfatto. C’è però una cosa che l’Intelligenza Artificiale ha dimostrato di saper fare: il vino. Proprio come lo farebbe un produttore. A mettere alla prova la versione n. 3 di ChatGPT, in Francia, è stata una coppia di giovani viticoltori della Languedoc Roussillon: Anthony Aubert e Jean-Charles Mathieu (Aubert & Mathieu).

I due produttori hanno chiesto all’intelligenza artificiale di creare un vino biologico di alta qualità, da uve di Grenache e Syrah, ed hanno poi seguito i suoi consigli in termini di vinificazione e proporzioni della cuvé. Ma non è finita, perché a ChatGPT sono stati richiesti anche il nome del vino, il suo prezzo di vendita e l’estetica della bottiglia. Il risultato? Come ha raccontato Anthony Aubert ala magazine online Vitisphere, “le risposte sui metodi di vinificazione da privilegiare e sugli assemblaggi da effettuare, in base alle caratteristiche dei vitigni - colore, tannini, frutto - sono sbalorditive”. Aubert ed il socio Mathieu, così, hanno seguito le indicazioni, dando vita ad un assemblaggio di Grenache al 60% e Syrah al 40%, imbottigliato in una borgognotta, che l’intelligenza artificiale ha giudicato “ottima per mettere in mostra il proprio vino”.

L’unica grande divergenza è stata il prezzo, perché il posizionamento indicato da ChatGPT - tra i 50 ed i 100 euro a bottiglia - è stato giudicato troppo alto: intorno ai 20 euro è il prezzo ritenuto giusto dai due produttori. Il nome scelto, “The End”, ha convinto, e all’intelligenza artificiale è stato demandato anche la scrittura di un comunicato stampa e la stesura di un piano marketing capace di generare interesse intorno alla novità. Ed è proprio questo l’aspetto in cui l’intelligenza artificiale ha convinto maggiormente, seppure con qualche limite, come errori ortografici e incapacità di fornire suggerimenti sul design dell’etichetta. A stabilire il successo dell’operazione, come sempre accade, sarà il mercato: le 600 bottiglie prodotte sono in vendita online, sul sito dell’azienda.

