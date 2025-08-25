The Wine Hunter, 100 vini da tutte le regioni d’Italia in lizza per il “Platinum Awards”

Da Cantina Tramin a Kellerei Andrian, da Kellerei St. Michael Eppan a Kellerei Terlan, da Marisa Cuomo a Quintodecimo, da Cantine Ceci a Umberto Cesari, da Marco Felluga a Bellavista, da Ca’ del Bosco a Cabochon, da Nino Negri a Villa Bucci, da Di Majo Norante a Marchesi di Barolo, da Montalbera a Gianfranco Fino Viticoltore, da Argiolas a Planeta, da Tasca d’Almerita a Castello del Terriccio, da Duemani a Félsina, da Il Borro a Il Marroneto, da Isole e Olena a Ornellaia, da Ridolfi a San Polo, da Tenuta di Biserno a Tenute Lunelli - Tenuta Podernovo, da Tua Rita a Maso Martis, da San Leonardo da Arnaldo Caprai, da Gerardo Cesari a Tedeschi, a Tommasi Viticoltori: sono solo alcune delle cantine firme dei 100 vini (in focus) candidati al “Platinum Award”, il massimo riconoscimento assegnato dalla guida The WineHunter Award by Helmuth Köcher, che WineNews anticipa, in una “short list” tra i vini migliori candidati al premio, che, per la prima volta, comprende etichette da tutte le regioni d’Italia. Con i vincitori che saranno svelati il 7 novembre, nel Merano WineFestival n. 34 (7-11 novembre 2025, Merano).
“Per la prima volta nella storia della guida, i primi 100 vini per punteggio rappresentano tutte le 20 regioni italiane: un traguardo che conferma, con forza, quanto il legame tra vino e territorio sia il vero cuore pulsante dell’eccellenza enologica italiana. La straordinaria biodiversità, le varietà autoctone e le denominazioni locali raccontano un Paese unico, ricco di sfumature e identità” afferma Helmuth Köcher. “Questo risultato - aggiunge - non è solo motivo di orgoglio, ma una chiamata all’azione: dobbiamo rafforzare sempre di più la connessione tra vino e territorio, perché è da questa unione che nasce valore. Valore per i mercati internazionali, dove il vino può farsi ambasciatore di destinazioni affascinanti, e valore per l’enoturismo, che oggi rappresenta una delle leve più promettenti per lo sviluppo sostenibile delle nostre aree vitivinicole. Il vino non è solo prodotto: è cultura, paesaggio, esperienza”.
Con la pubblicazione on line della guida, che, dunque, dà appuntamento agli appassionati e agli operatori al Merano WineFestival n. 34. Con tanti appuntamenti in calendario: si inizia il 7 novembre, con la giornata dedicata a Taste Terroir - bio&dynamica, che punta i riflettori sul vario mondo dei vini biologici, biodinamici, della viticoltura certificata Equalitas e SQNPI, dei vini da vitigni resistenti Piwi, vini in anfora e underwater. A seguire, poi, giornata anche le premiazioni dei WineHunter Award Platinum e WineHunter Stars, le stelle che illuminano il mondo enogastronomico. Da venerdì 7 a lunedì 10 novembre, anche la GourmetArena, con eccellenze food, spirits e birre artigianali accompagnate da una serie di live showcooking. Tra sabato 8 e lunedì 10 novembre va in scena The Festival, con produttori vitivinicoli italiani e internazionali. Martedì 11 novembre, con Catwalk Champagne&more, si chiude in bellezza con i migliori metodo classico nazionali, internazionali e non solo. Numerosi gli ospiti, nazionali e internazionali, coinvolti nell’intero programma, tra talk, convegni e masterclass uniti dal filo conduttore dell’eccellenza in campo enogastronomico.
Focus - I vini candidati ai “Platinum Award” della guida The WineHunter Award by Helmuth Köcher
Abruzzo
Bio Cantina Sociale Orsogna - 2011 Nican Montepulciano D’Abruzzo Doc
Castorani - 2015 Dieci Inverni Colline Pescaresi Appassimento Igt
Marramiero - 2015 Dante Marramiero Montepulciano D’Abruzzo Riserva Doc
Alto Adige – Südtirol
Alois Lageder - 2022 Casòn Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Bianco Igt
Arunda - Annata Arunda Cuvée Marianna Alto Adige / Südtirol Extra brut Metodo Classico Doc
Cantina Girlan - 2021 Curlan Alto Adige / Südtirol Riserva Pinot Noir Doc
Cantina Kurtatsch - 2018 Tres Alto Adige / Südtirol Riserva Doc
Cantina Tramin - 2023 Nussbaumer Alto Adige / Südtirol Gewürztraminer Doc
Kellerei Andrian - 2022 Tor di Lupo Alto Adige / Südtirol Riserva Doc
Kellerei St. Michael – Eppan - 2020 Appius Alto Adige / Südtirol Doc
Kellerei Terlan - 2012 Rarity Alto Adige / Südtirol Terlano Doc
Manincor - 2022 Mason di Mason Alto Adige / Südtirol Doc
Nals Margreid - 2021 Nama Alto Adige / Südtirol Chardonnay Doc
Schreckbichl Colterenzio - 2021 Lr Alto Adige / Südtirol Riserva Bianco Doc
Basilicata
Elena Fucci - 2021 Titolo 25th Anniversary Aglianico del Vulture Doc
Calabria
Bruni Mario - 2019 Survia Calabria Igt
Cantina Malena - 2017 Prestige Brut Metodo Classico VSQ
Campania
Marisa Cuomo - 2021 Ravello Costa D’amalfi Classico Rosso Riserva Doc
Mastroberardino - 2017 Stilèma Taurasi Riserva Docg
Quintodecimo - 2020 Vigna Grande Cerzito Taurasi Docg
Terre Stregate - 2020 Cara Cara Benevento / Beneventano Igt
Emilia-Romagna
Cantine Ceci - Otello Ceci Nero di Lambrusco N°5 Emilia Dry, sec Igt
Tenuta del Paguro - 2023 Ostrea In Fundo Ravenna Classico Igp
Umberto Cesari - 2022 Umberto Rubicone Igt
Friuli-Venezia Giulia
Livon - 2023 Braide Alte delle Venezie Igt
Marco Felluga - Russiz Superiore - 2024 Amani Marco Felluga Collio Friulano Doc
Monviert - 2022 Friuli Colli Orientali Riserva Friulano Doc
Lazio
Casale del Giglio - 2020 Radix Lazio Igt
Liguria
La Baia del Sole Federici - 2021 Giulio F. 56 Extra brut Metodo Classico UnderWaterWine VSQ
Possa - 2018 Uww Cinque Terre Sciacchetrà Classico Dop
Lombardia
Bellavista - 2018 Vittorio Moretti Franciacorta Brut nature Riserva Docg
Ca’ del Bosco - 2015 Franciacorta Brut nature Docg
Cabochon - Fuoriserie N. 025 Franciacorta Brut Docg
La Travaglina - 2012 Julillæ Oltrepò Pavese Metodo Classico Brut Docg
Nino Negri - 2022 Sfursat 5 Stelle Sforzato di Valtellina Nebbiolo Docg
San Michele - 2022 Otten6 Capriano del Colle Superiore Doc
Marche
Tenuta San Marcello - 2022 Indisciplinato Marche Igt
Tenuta Villa Bucci - 2021 Villa Bucci Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva Docg
Molise
Di Majo Norante - 2021 Don Luigi Molise Riserva Doc
Piemonte
Amistà - 2020 Nizza Riserva Docg
Bovio Gianfranco - 2021 Barolo Arborina Docg
Braida - 2022 Bricco dell’Uccellone Barbera d’Asti Docg
Carlo Giacosa - 2022 Barbaresco Montefico Docg
Conterno Fantino - 2021 Vigna Pressenda Barolo Castelletto Docg
Domenico Clerico - 2021 Ciabot Mentin Barolo Ginestra Docg
Franco Ivaldi - 2022 La Gilarda Monferrato Freisa Doc
Giacomo Borgogno & Figli - 2021 Barolo Cannubi Docg
La Scolca - 2013 Soldati La Scolca d’Antan Brut Metodo Classico Millesimato VSQ
Marchesi di Barolo - 2021 Barolo Cannubi Docg
Montalbera - 2022 Il Fondatore Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva Docg
Pier Paolo Grasso - 1998 Piccola Emma Barbaresco Riserva Docg
Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy - 2020 Camp Gros Martinenga Barbaresco Riserva Docg
Puglia
Gianfranco Fino Viticoltore - 2022 Jo Salento Negroamaro Igt
San Marzano Vini - 2020 Sessantanni Primitivo di Manduria Dop
Sardegna
Antonella Corda - 2021 Ziru Isole dei Nuraghi Igt
Argiolas - 2021 Turriga Isole dei Nuraghi Rosso Igt
Le Anfore di Elena Casadei - 2023 Cannonau di Sardegna Doc
Pedra Majore Vini Isoni - 2024 Hysony Vermentino di Gallura Superiore Docg
Silvio Carta - 2002 Vernaccia di Oristano Doc
Sicilia
Baglio Curatolo Arini 1875 - 2010 Vergine 2010 Marsala Riserva Vergine Doc
Giovanni Rosso - 2024 Etna Pietra Marina Bianco Dop
La Contea - 2019 Etna Est! Etna Brut Metodo Classico Millesimato Doc
Maria di Bella Vino Nibali di Domenico Nibali - 2016 Vinazzu Terre Siciliane Igp
Planeta - 2024 Noto Passito Doc
Tasca d’Almerita - 2021 Contrada Sciaranuova Etna Doc
Terra Costantino - 2020 Contrada Blandano Etna Riserva Rosso Doc
Toscana
Avignonesi - 2011 Vin Santo di Montepulciano Occhio di Pernice Doc
Castello del Terriccio - 2020 Lupicaia Toscana Igt
Duemani - 2021 Duemani Costa Toscana Cabernet Franc Igp
Fattoria Le Pupille - 2022 Saffredi Toscana Igt
Félsina - 2021 Colonia Chianti Classico Gran selezione Docg
Fontodi - 2022 Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale Igt
I Balzini - 1999 White Label Colli della Toscana Centrale Igt
Il Borro - 2019 Alessandro Dal Borro Valdarno di Sopra Doc
Il Marroneto - 2020 Selezione Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino Classico Docg
Isole e Olena - 2022 Cepparello Toscana Igt
Monteverro - 2021 Monteverro Toscana Igt
Ornellaia - 2022 Ornellaia Bolgheri Superiore Doc
Ridolfi - 2019 Mercatale Brunello di Montalcino Riserva Docg
San Polo - 2020 Vignavecchia Brunello di Montalcino Docg
Tenuta di Biserno - 2022 Biserno Toscana Igt
Tenute Lunelli - Tenuta Podernovo - 2019 Auritea Costa Toscana Igt
Tua Rita - 2022 Redigaffi Toscana Igt
Vecchie Terre di Montefili - 2020 Bruno di Rocca Toscana Igt
Vigna delle Sanzioni - 2023 Valdarno di Sopra Doc
Trentino
Cantina Toblino - 2020 Da Fora Trentino Doc
Maso Martis - 2015 Madame Martis Trento Doc Brut Riserva
San Leonardo - 2020 San Leonardo Vigneti delle Dolomiti / Weinberg Dolomiten Classico Igt
Umbria
Arnaldo Caprai
2021 25 Anni Montefalco Sagrantino Docg
Le Thadee - 2021 +128+ Prefillossera Spoleto Doc
Valle d’Aosta
La Crotta di Vegneron - 2020 Fumin "Mines" Valle D’Aosta Doc
Rosset Terroir - 2023 Sopraquota 900 Vdt
Veneto
Carlo Ferragù - 2021 Valpolicella Superiore Doc
De Buris - 2013 De Buris Amarone della Valpolicella Riserva Classico Docg
Federico II Tenimenti Associati - Selvaggia Brut Metodo Classico Durello VSQ
Gerardo Cesari - 2016 Amarone della Valpolicella Riserva Docg
Piccoli - 2015 La Parte Amarone della Valpolicella Riserva Docg
Scriani - 2008 Twenty - 20° Anniversary Verona Rosso Igt
Tedeschi - 2018 Capitel Monte Olmi Amarone della Valpolicella Classico Riserva Cru Docg
Tommasi Viticoltori - 2016 Ca’ Florian Amarone della Valpolicella Riserva Classico Docg
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025