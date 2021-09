“The World’s 50 Best Restaurants”: aspettando il n. 1, ecco Uliassi e St. Hubertus in Top 100 ...

Così come negli ultimi anni ne hanno celebrato la crescita e accresciuto la notorietà, anche grazie ad un’attenzione mediatica cresciuta a dismisura, le guide e le classifiche dedicate alla ristorazione ne stanno raccontando, in qualche modo, la ripartenza dopo la fase più dura della pandemia, che lentamente il mondo sta cercando di superare. E, tra queste, la più attesa è la “The World’s 50 Best Restaurants”, che, in attesa di svelare le primi posizione dell’edizione 2021 (il 5 ottobre da Anversa, nelle Fiandre), dopo lo stop del 2020, oggi ha rivelato la prima parte della classifica, dalla posizione 51 alla n. 100.

Con l’Italia che brilla grazie a due tristellati, ovvero l’Uliassi di Mauro Uliassi a Senigallia, al n. 52, ed il St. Hubertus dell’Hotel Rosa Alpina di San Cassiano, che sale al n. 54, con un balzo di ben 62 posizioni sull’edizione 2019, quando la lista completa era estesa a 120 locali. Ed a rappresentare la cucina italiana c’è anche Il Ristorante Luca Fantin di Tokyo, al n. 73. 13 in tutto le new entry, da 9 Paesi, dal Belgio alla Thailandia, con una prima parte di classifica che conta locali da 22 Paesi del mondo, da tutti i continenti.

Ora, dunque, non resta che attendere di conoscere il top della classifica selezionata da 1.000 esperti internazionali (e certificata nella sua indipendenza da Deloitte, spiega una nota), compreso il n. 1 assoluto che entrerà a far parte del ristretto club del “Best of The Best”, di cui fanno parte templi dell’alta cucina mondiale come The Fat Duck, El Bulli, El Celler de Can Roca, The French Laundry, Eleven Madison Park ed il Noma di Copenaghen, oltre, ovviamente, all’Osteria Francescana di Massimo Bottura, n. 1 assoluto dell’ultima edizione, del 2019, e che sarà conduttore d’eccezione del live stream dal red carpet che precederà la cerimonia di premiazione, dove si riuniranno i nomi più importanti della grande cucina di tutto il mondo.

51 - Nihonryori RyuGin - Tokyo - Giappone

52 - Uliassi - Senigallia - Italia

53 - Nerua - Bilbao - Spagna

54 - St. - Hubertus - San - Cassiano - Italia

55 - Chef’s Table at Brooklyn Fare - New - York - Usa

56 - Sud 777 - Mexico City - Mexico

57 - Brae - Birregurra - Australia

58 - Alchemist - Copenhagen - Danimarca

59 - Schloss Schauenstein - Fürstenau - Svizzera

60 - Mikla - Istanbul - Turchia

61 - D.O.M. - São Paulo - Brasile

62 - Mingles - Seoul - Corea del Sud

63 - Sorn - Bangkok - Tailandia

64 - Core by Clare Smyth - London - Uk

65 - Dinner by Heston Blumenthal - London - Uk

66 - The Jane - Antwerp - Belgio

67 - Oteque - Rio de Janeiro - Brasile

68 - Alcalde - Guadalajara - Messico

69 - De Librije - Zwolle - Olanda

70 - Alinea - Chicago - Usa

71 - Vea - Hong Kong - Cina

72 - Le Du - Bangkok - Tailandia

73 - Il Ristorante Luca Fantin - Tokyo - Giappone

74 - Quique Dacosta - Denia - Spagna

75 - Sazenka - Tokyo - Giappone

76 - La Cime - Osaka - Giappone

77 - Willem Hiele - Koksijde - Belgium

78 - Brat - Londra - Uk

79 - Aponiente - El Puerto de Santa María - Spagna

80 - El Chato - Bogotá - Colombia

81 - La Colombe - Cape - Town - Sudafrica

82 - Indian Accent - New - Delhi - India

83 - Epicure - Paris - Francia

84 - Le - Clarence - Paris - Francia

85 - Lasai - Rio de Janeiro - Brasile

86 - Restaurant David Toutain - Paris - Francia

87 - Ikoyi - Londra - Uk

88 - Belon - Hong Kong - Cina

89 - Amass - Copenhagen - Danimarca

90 - Mil - Cusco - Perù

91 - La Grenouillère - La Madelaine-sous-Montreuil - Francia

92 - Fyn - Cape - Town - Sudafrica

93 - Gaa - Bangkok - Tailandia

94 - Arzak - San - Sebastian - Spagna

95 - Kjolle - Lima - Perù

96 - Astrid y Gastón - Lima - Perù

97 - Attica - Melbourne - Australia

98 - Alo - Toronto - Canada

99 - L’Effervescence - Tokyo - Giappone

100 - Amber - Hong Kong - Cina

