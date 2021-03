TheFork: 20% dei ristoranti italiani al femminile. Antonia Klugmann la chef più influente

In vista della Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), TheFork, la piattaforma per prenotare un ristorante online, fa il punto sul ruolo e sul peso delle donne nel mondo della ristorazione italiana. Secondo un’analisi semantica delle recensioni , sono 4.344 i ristoranti che, nei commenti degli utenti, contengono almeno una volta una di queste parole chiave: “ristoratrice”, “proprietaria”, “la titolare”, “imprenditrice” e “cuoca”, dato che farebbe presumere un 20% di ristoranti “al femminile” sulla piattaforma.

Secondo il 72% degli utenti, negli ultimi anni la quota di lavoratrici nel comparto food è aumentata, una stima confermata dal 39% di operatori del settore, che sostiene di aver aumentato il numero di dipendenti donne assunte negli ultimi tre anni. Secondo la stessa ricerca, il 51% dei ristoratori dichiara di avere una chef donna, mentre il numero medio di donne impiegate in cucina è pari a 1,3. 2,2 è infine la media di lavoratrici attive in altri ruoli e altre mansioni, dalla sala all’amministrazione.

Ad influire positivamente sull’occupazione femminili ha contribuito, senza dubbio, la presenza di donne del food nei media. Secondo il 62% degli utenti negli ultimi cinque anni, la presenza di donne in ruoli apicali del mondo food è aumentata.

TheFork ha chiesto ai suoi utenti anche quali fossero a loro parere le donne più influenti del settore food, dividendole per categorie. Tra le chef stellate stellate Michelin, sul podio ci sono Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò, Dolegna sul Collio, 19% elle risposte), Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma, 9%) e Rosanna Marziale (Le Colonne, Caserta 7%). Per la categoria food influencer: Benedetta Rossi (32,8%), Benedetta Parodi (28,6%) e Chiara Maci (11,7%). Per la categoria wine influencer: Wine lovers Italy (15%), Wineteller (10%) e Arianna Franciacorta by Arianna Vianelli (8,8%). Per la categoria imprenditrici e manager del settore: Maria Franca Ferrero, presidente Ferrero e Fondazione Ferrero (31,8%), Marina Sylvia Caprotti, presidente esecutivo Esselunga (17,6%) e Francesca Lavazza, nel board di Lavazza (14%). Per la categoria pasticciere: Debora Massari (55,6%), Stella Ricci (13%) e Marta Boccanegra (7%). Per la categoria pizzaiole: Teresa Iorio del Rossopomodoro LAB di Napoli (19%), Maria Cacialli, de La Figlia del Presidente di Napoli (15%), e Isabella de Cham, del 1947 Pizza Fritta, ancora a Napoli (11%).

Le donne del food più influenti in Italia, secondo gli utenti, sono Benedetta Rossi, Antonia Klugmann e Benedetta Parodi, mentre gli operatori del settore hanno messo sul podio le chef Nadia Santini, Cristina Bowerman e Antonia Klugmann.

Copyright © 2000/2021