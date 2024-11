“TheFork Awards” 2024: ecco i migliori 10 nuovi ristoranti italiani

Caffè Giubbe Rosse (Firenze), storico locale fiorentino recentemente riaperto, con lo chef Giuseppe Lo Presti, che si aggiudica anche il premio “People Choice”; Agriturismo La Pedrosa (Montefiore Conca, Rimini), un casolare di oltre cinque secoli ristrutturato nel 2021 dalla famiglia Magnani, con lo chef Francesco Montemurro; Joca (Napoli), un angolo di design e raffinatezza, con lo chef Gianluca d’Agostino; San Tommaso 10 (Torino), un ristorante che propone un viaggio gastronomico attraverso l’Italia, con piatti che fondono classicità piemontese e influenze da altre regioni, con lo chef Gabriele Eusebi, cui va anche il premio “Innovazione”; L’Aurum (Erbusco, Brescia) sulla collina di Bellavista, con lo chef Alberto Quadrio, che si aggiudica anche il “Premio Sfida”; Campana 12 (Corigliano Calabro, Cosenza), un locale che rappresenta una svolta innovativa per la pizza in teglia tonda, con lo chef Daniele Campana, al quale va anche il premio “Ricerca”; Ausa (Isernia), un locale che propone una cucina naturale basata su materie prime locali, con gli chef Anisia Cafiero e Pasquale De Biase, premiati anche per la “Cucina Sostenibile”; Tac Thin and Crunchy (Roma), il cui nome richiama la caratteristica principale dei suoi piatti, sottili e croccanti (crunch), con lo chef Pier Daniele Seu, al quale va anche il premio “Contemporaneità”; Gloria Osteria (Milano), un ristorante glamour nel cuore di Milano che offre un menù che spazia tra ricette autentiche italiane, arricchite da influenze europee, con lo chef Manuel Prota, incoronato anche con l’“Influencers Choice Award”; e, infine, Ego (Roma), guidato dallo chef Lorenzo De Lio, che offre un’esperienza che stimola curiosità e piacere, con piatti che raccontano come da ogni luogo si possa trarre ispirazione per una cucina personale e innovativa, ed al quale va anche il premio “Media Choice Award”: ecco i 10 ristoranti vincitori dei “The Fork Awards” 2024, tra i locali segnalati dagli oltre 70 top chef che hanno composto la giuria, coinvolti da “Identità Golose”, e poi votati dagli utenti della più grande piattaforma di prenotazione di ristoranti, con oltre 20.000 voti che hanno decretato i vincitori, svelati, ieri sera, a Milano, in una cena condotta da Gerry Scotti, con ai fornelli le chef stellate Cristina Bowerman, Valeria Piccini e Viviana Varese.

“I TheFork Awards sono solo una delle tante iniziative che TheFork ha messo in campo per sostenere la crescita dei ristoranti. Il nostro obiettivo, insieme a tutti i partner coinvolti, è di rafforzare l’ecosistema della ristorazione e aiutare le eccellenze italiane a superare le sfide del mercato. Nei prossimi mesi, continueremo a supportare i partecipanti ai TheFork Awards, offrendo loro il nostro software di gestione prenotazioni, TheFork Manager. Grazie alla tecnologia avanzata del nostro gestionale e all’app TheFork, forniamo un supporto concreto sia nella gestione operativa della sala che nelle attività di marketing, permettendo loro di attrarre clienti appassionati di gastronomia e generare un passaparola positivo”, ha commentato Carlo Carollo, Country Manager TheFork Italia.

“Anche quest’anno la serata finale dei TheFork Awards viene proposta non solo come un grande evento, ma come un momento utile e fondamentale per fare network e confrontarsi tra grandissimi nomi protagonisti della cucina italiana insieme alle nuove aperture selezionate dagli oltre 70 top chef che hanno composto la giuria. Oltre 80 gli chef presenti che sono stati al centro di quella che ci auguriamo ancora una volta sarà un’anticipazione dei nuovi ristoranti che saranno protagonisti della prossima stagione. Consideriamo il premio e la relativa serata dei TheFork Awards come un viaggio nel tempo. Vediamo questo gruppo formato da decine di top chef come su una “star trek della gola” in giro per gli orizzonti italiani per trovare e proporre quei nuovi locali che ogni anno compiono il primo passo, ma che sono destinati a crescere e camminare lontano nel tempo. Troppo spesso si scoprono talenti e certezze solo quando, dopo un lungo lavoro, qualcuno li premia. TheFork e noi di Identità facciamo l’esatto contrario: rischiamo e li applaudiamo subito”, hanno aggiunto Paolo Marchi e Claudio Ceroni, fondatori di Identità Golose.

