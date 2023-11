Too Good To Go-Yougov e il report sugli sprechi alimentari per le feste delle famiglie in Italia

Il Natale è alle porte e gli italiani sono pronti a festeggiare come da tradizione con grandi pranzi o cene con parenti e amici. Tuttavia, proprio le festività rappresentano spesso una fonte di grande spreco di cibo. Ogni anno, il 40% del cibo prodotto va sprecato, e questo contribuisce al 10% di tutte le emissioni di gas serra causate dall’uomo (Wwf, 2021). Il fatto positivo, però, è che gli italiani cerchino di essere “Good Host” maggiormente consapevoli e che adottino contromisure ad arginare questo problema. Infatti, come è vero che l’86% degli intervistati dichiara di sprecare cibo durante le festività natalizie, è anche vero che il 93% afferma di trasformare gli avanzi in nuove ricette. Sono i dati che emergono dallo studio condotto da Too Good To Go in collaborazione con YouGov, che ha indagato sulle abitudini a tavola degli italiani durante le feste.

“Siamo contenti dei risultati che stiamo raggiungendo nel nostro Paese: dal 2019 ad oggi, infatti, sono stati salvati oltre 16.500.000 pasti. Tuttavia, le festività rappresentano tra i periodi in cui si registrano i picchi più alti per le eccedenze alimentari” commenta Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go.

Il 37% di chi ha asserito di sprecare cibo durante le feste dice anche di gettare via oltre un quarto del cibo che acquista e, tra loro, vi sono soprattutto giovani nella fascia 18-24anni che sprecano il 25% della quantità di cibo acquistata (1 su 2) contro il 18,5% della fascia 25-44 anni. Tra i cibi più sperperati figurano gli antipasti come salumi, stuzzichini o torte salate (per il 25% degli intervistati), il pane (per il 35%) e, al primo posto di questa classifica, i dolci tipici come panettone, pandoro e torte in avanzo a 4 italiani su 10.

Ma gli italiani si sono dimostrati sensibili all’argomento escogitando varie soluzioni per evitare sprechi prima, durante, e dopo le feste: ad esempio, scelgono di congelare gli avanzi (51%), condividere il cibo in eccesso (45%) e utilizzare proprio le ricette anti-spreco (43%). Questi accorgimenti vengono adottati in percentuali differenti a seconda della fascia d’età: i giovani tra i 18 e i 34 anni sono più inclini a condividere gli avanzi in famiglia o con amici (il 57% contro il 45% di media), mentre gli over 55 tendono a congelare le pietanze in eccesso (55%). A contribuire agli sforzi dei cittadini in questo senso, però, arrivano gli aumenti che, secondo i dati Codacons del 2022, lo scorso Natale ha portato a prezzi molto gonfiati: 340 i milioni di euro in più spesi per pranzi e cene natalizie, con rincari che hanno interessato principalmente farine e cereali, riso, pane e pasta.

Anche nel 2023 l’innalzamento generale dei prezzi e l’inflazione hanno impattato fortemente sulle abitudini di acquisto degli italiani: il 43%, secondo una precedente analisi di Too Good To Go, ha affermato di aver ridotto la quantità di spesa per limitare gli sprechi. Tendenza confermata anche per il Natale 2023, con prezzi ancora in ascesa: circa un terzo degli intervistati, infatti, pensa di ridurre la quantità di cibo da acquistare.

Focus - Consigli per un Natale anti-spreco

In aggiunta a comportamenti come congelare gli avanzi, condividere e creare nuove ricette anti-spreco, eccone altri consigliati da Too Good To Go:

- stila una lista della spesa accurata e dettagliata, con una pianificazione il più precisa possibile delle ricette e dei pasti previsti

- con una programmazione accurata della spesa e delle ricette, nessun ospite resterà senza cibo.

- fai attenzione al carrello durante l’acquisto! Prima di acquistare pensa se è qualcosa che sei sicuro che né tu né i tuoi ospiti mangerete

- fai attenzione alle porzioni: è meglio servire una quantità inferiore di cibo, invitando a chiedere il bis, piuttosto che riempire troppo il piatto e rischiare che ci siano degli avanzi

- chiedi ai tuoi ospiti se hanno esigenze e preferenze alimentari, così sarai sicuro di preparare delle pietanze gradite da tutti senza il rischio di sprecarle

- ricordati sempre delle esperienze passate: se lo scorso anno è avanzato troppo pane o troppi antipasti, ad esempio, quest’anno compratene di meno!

- goditi e gustati le festività consapevolmente: farai un grande regalo al pianeta.

