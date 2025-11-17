“Top 100” 2025 by “Wine Spectator”: 20 vini italiani, la metà toscani, Chianti Classico in testa

Il vino italiano si conferma “grande” agli occhi della critica degli Stati Uniti, il mercato numero uno, ed è una notizia importante in un momento storico difficile con le vendite negli States che, principalmente a causa “dell’effetto dazi”, appaiono in calo. Ma, ancora una volta, la passione per l’Italia è confermata dalla presenza significativa di ben 20 vini italiani nella “Top 100” 2025 by “Wine Spectator”, l’influente classifica del magazine Usa che ha, di riflesso, un peso importante sul mercato del vino mondiale, e che vede molte etichette diverse dal Nord al Sud del Belpaese (ma con tanta Toscana: il 50%, seppur dal 70% del 2024). Un risultato, quello dei vini italiani, che pareggia quello dell’anno scorso, in un 2025 che ha visto trionfare la Francia e Bordeaux con il Grand Cru Classé Margaux 2022 di Château Giscours come vino dell’anno, e con i “cugini” francesi che ci raggiungono con 20 etichette (l’Italia perde, quindi, il primato europeo solitario) e con gli Stati Uniti, inarrivabili, a quota 33. Sono 8, invece, i vini spagnoli in “Top 100”. La denominazione italiana con più etichette è il Chianti Classico, con 5, a conferma del grande feeling del Gallo Nero con il mercato Usa. Dietro alla Toscana, con 10 etichette, ci sono Piemonte con 3, e, con una ciascuna, Veneto, Lazio, Liguria, Sicilia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Campania.

Così, ai due vini tricolori in “Top 10” già annunciati nei giorni scorsi, il Barbaresco 2021 dei Produttori del Barbaresco alla posizione n. 7, e il Chianti Classico San Lorenzo Gran Selezione 2021 del Castello di Ama alla n. 9 -con tanta California, un po’ di Francia e Cile, visto che alla n. 2, si è posizionato il californiano Chardonnay Sonoma Coast Uv-Sl Vineyard 2023 di Aubert, davanti ad altri due vini made in Usa, il Lytton Springs Dry Creek Valley 2023 di Ridge, al n. 3, e il Pinot Noir Russian River Valley Eastside Road Neighbors 2023 di Williams Selyem, ancora entrambi dalla California, poi il francese St.-Émilion 2022 di Château Beau-Séjour Bécot, ancora da Bordeaux, alla posizione n. 5, e il cileno Apalta 2021 della cantina Clos Apalta, alla posizione n. 6 - oggi, con la classifica svelata nella sua interezza, si sono aggiunti il Chianti Classico Riserva 2019 di Viticcio al n. 14, davanti al Chianti Classico Ducale Riserva 2021 di Ruffino (n. 17) con il Gallo Nero che compare, così, ben tre volte nella “Top 20”.

Posizione n. 21 per il Brunello di Montalcino 2020 di Camigliano, mentre, alla n.23, sempre dalla Toscana, c’è Rocca di Frassinello con il Maremma Toscana Ornello 2023. Chianti Classico che ritorna anche con la Riserva 2020 di Carpineto alla n. 25, e con la Toscana enoica alla n. 28 anche con l’Igt Centine 2022 di Banfi, uno dei grandi nomi dell’enologia italiana. Così come lo è Marchesi de’ Frescobaldi, presente alla n. 31 con il Chianti Rufina Nipozzano Riserva 2022, ed è ancora Chianti Classico, alla n. 45, con il Poggio Gran Selezione 2020 del Castello di Monsanto.

Il Brunello di Montalcino piazza il suo secondo, e ultimo vino, alla posizione n. 52, grazie al Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2019 de Il Poggione, con il fascino delle Langhe che ritorna con il Barolo Cannubi 2021 di Damilano alla n. 55. L’egemonia “rossista” viene interrotta alla posizione n. 61 grazie alle bollicine italiane più consumate al mondo: merito del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 2023 di BiancaVigna, che precede di tre posizioni (alla n. 64) il Montiano 2021, “perla” del Lazio, della Famiglia Cotarella. Il Barolo 2021 di Matteo Ascheri è alla n. 67, mentre alla n. 70 il primo vino bianco italiano nel ranking è della Liguria con il Vermentino Colli di Luni-Liguria Grey Laber 2023 di Cantine Lunae Bosoni. Il Sud Italia entra in classifica alla n. 75 e lo fa con un rosato siciliano, l’Etna Rosato 2024 di Graci, la Lombardia è rappresentata, invece, dal Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Costa del Nero 2022 di Conte Vistarino (n. 78), il Trentino-Alto Adige dal Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2023 di Foradori (n. 80), e la Campania, infine, dal Taurasi Gulielmus Riserva 2018 di Tenute Capaldo.

Focus - La “Top 100” 2025 by “Wine Spectator”

1. Château Giscours Margaux 2022

2. Aubert Chardonnay Sonoma Coast Uv-Sl Vineyard 2023

3. Ridge Lytton Springs Dry Creek Valley 2023

4. Williams Selyem Pinot Noir Russian River Valley Eastside Road Neighbors 2023

5. Château Beau-Séjour Bécot St.-Emilion 2022

6. Clos Apalta Apalta 2021

7. Produttori del Barbaresco Barbaresco 2021

8. Wayfarer Pinot Noir Fort Ross-Seaview Wayfarer Vineyard The Estate 2023

9. Castello di Ama Chianti Classico San Lorenzo Gran Selezione 2021

10. Famille Isabel Ferrando Châteauneuf-du-Pape St.-Préfert 2022

11. Cristom Pinot Noir Eola-Amity Hills Mt. Jefferson Cuvée 2023

12. Bedrock Vineyard Heritage Sonoma Valley 2023

13. Château Talbot St.-Julien 2022

14. Viticcio Chianti Classico Riserva 2019

15. Le Vieux Donjon Châteauneuf-du-Pape 2022

16. Lingua Franca Pinot Noir Willamette Valley Avni 2022

17. Ruffino Chianti Classico Ducale Riserva 2021

18. Diatom Chardonnay Santa Barbara County 2024

19. Penner-Ash Pinot Noir Willamette Valley 2022

20. Rimapere Sauvignon Blanc Marlborough Single Vineyard 2024

21. Camigliano Brunello di Montalcino 2020

22. Patz & Hall Chardonnay Sonoma Coast 2022

23. Rocca di Frassinello Maremma Toscana Ornello 2023

24. Dry Creek Chenin Blanc Clarksburg Dry 2023

25. Carpineto Chianti Classico Riserva 2020

26. Viña Tarapacá Cabernet Sauvignon Maipo Valley Etiqueta Negra Gran Reserva 2022

27. Pine Ridge Chenin Blanc-Viognier American 2024

28. Castello Banfi Toscana Centine 2022

29. Château d'Estoublon Coteaux Varois en Provence Roseblood Rosé 2024

30. Château Marquis de Terme Margaux 2022

31. Marchesi de' Frescobaldi Chianti Rufina Nipozzano Riserva 2022

32. Massican Annia California 2024

33. Loveblock Sauvignon Blanc Marlborough tee 2023

34. Frequency Gsm Santa Barbara County 2023

35. Primus The Blend Apalta 2022

36. Ravines Riesling Finger Lakes Dry 2022

37. Ken Wright Pinot Noir Yamhill-Carlton Shea Vineyard 2023

38. Ployez-Jacquemart Brut Champagne Extra Quality Nv

39. Hartford Family Zinfandel Russian River Valley Old Vine 2022

40. La Granja Nuestra Señora de Remelluri Rioja Reserva 2016

41. Stoller Pinot Noir Dundee Hills Estate 2023

42. Ravenswood Zinfandel Dry Creek Valley 2023

43. Lamadrid Malbec Agrelo Single Vineyard Reserva 2023

44. Burn Cottage Pinot Noir Central Otago Moonlight Race 2023

45. Castello di Monsanto Chianti Classico San Donato in Poggio Il Poggio Gran Selezione 2020

46. Dehlinger Pinot Noir Russian River Valley Estate 2023

47. Château de St.-Cosme Gigondas 2022

48. Symington Family Douro Altano 2022

49. Ken Forrester Chenin Blanc Stellenbosch Old Vine Reserve 2024

50. Cheval des Andes Mendoza 2022

51. Caterwaul Cabernet Sauvignon Napa Valley 2023

52. Il Poggione Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2019

53. Epoch Veracity Paso Robles Willow Creek District 2021

54. Claude Riffault Sancerre Les Boucauds 2023

55. Damilano Barolo Cannubi 2021

56. Venus La Universal Montsant Dido La Universal 2021

57. Graham Tawny Port 20 Year Old Nv

58. Masút Pinot Noir Eagle Peak Estate Vineyard 2023

59. Bodegas y Viñedos Artuke Rioja Pies Rotos 2022

60. Newfound Gravels California 2022

61. BiancaVigna Brut Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore 2023

62. Te Pa Sauvignon Blanc Marlborough 2024

63. Bodegas Alto Moncayo Garnacha-Tempranillo Campo de Borja Barambán Edición Limitada 2022

64. Famiglia Cotarella Lazio Montiano 2021

65. Raíces Ibéricas Garnacha-Syrah Calatayud Las Pizarrras Fabla #506 2023

66. Melville Pinot Noir Sta. Rita Hills Sandy's Block 2023

67. Matteo Ascheri Barolo 2021

68. Albert Bichot Bourgogne Origines 2023

69. Paula Kornell Brut California Nv

70. Cantine Lunae Bosoni Vermentino Colli di Luni-Liguria Grey Label 2023

71. Familia Zuccardi Botánico Gualtallary 2024

72. Clos Ste.-Magdeleine Cassis 2023

73. Sleight of Hand The Spellbinder Columbia Valley 2022

74. Marisco Pinot Gris Marlborough The Ned 2024

75. Graci Etna Rosato 2024

76. Bodega Catena Zapata Malbec Paraje Altamira Nicasia Vineyard 2023

77. Barnett Merlot Spring Mountain District 2022

78. Conte Vistarino Pinot Nero dell'Otrepò Pavese Costa del Nero 2022

79. Domaine Michel Magnien Bourgogne Côte d'Or 2022

80. Foradori Manzoni Bianco Vigneti delle Dolomiti Fontanasanta 2023

81. Bodegas Protos Ribera del Duero Carroa 2021

82. Duckhorn Merlot Napa Valley Three Palms Vineyard 2022

83. Domaine de la Vieille Julienne Châteauneuf-du-Pape Les Trois Sources 2022

84. Etude Cabernet Sauvignon Rutherford 2021

85. Château Smith-Haut-Lafitte Pessac-Léognan White 2022

86. Dr. Loosen Riesling Kabinett Mosel Erdener Treppchen 2023

87. Bosquet des Papes Châteauneuf-du-Pape 2022

88. Comando G Vinos de Madrid Sierra de Gredos Rozas de Puerto Real Valle del Tiétar 2023

89. Reynvaan Syrah Walla Walla Valley In The Rocks 2022

90. Jean-Louis Chave Sélection St.-Joseph White Circa 2022

91. Hugh Hamilton Shiraz-Saperavi South Australia Black Ops 2021

92. Tenute Capaldo Taurasi Gulielmus Riserva 2018

93. Famille Lieubeau Muscadet de Sèvre et Maine Clisson 2022

94. Bernhard Ott Grüner Veltliner Niederösterreich Fass 4 2023

95. Louis Jadot Beaune Clos des Ursules Héritiers Louis Jadot 2022

96. Bodegas Bhilar Rioja White Bhilar 2022

97. Elderton Cabernet Sauvignon Barossa 2022

98. Platt Vineyard Pinot Noir West Sonoma Coast Estate Reserve 2023

99. Domaine du Closel Savennières La Jalousie Château des Vaults 2022

100. Freemark Abbey Cabernet Sauvignon Rutherford Cabernet Bosché 2022

