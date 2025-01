“Top 100” by TheFork, La Ripadoro a Rivalto (Pisa) è il ristorante più amato dal web

La Ripadoro a Rivalto, a Pisa, è il ristorante più amato del 2024 dagli utenti di TheFork, la popolare piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager, che ha annunciato, oggi, la “Top 100” dell’anno, la classifica che mette insieme diversi fattori come punteggio, recensioni, prenotazioni e visite sulla scheda del ristorante, e che restituisce una graduatoria che tiene conto delle performance dei vari locali sui 12 mesi appena trascorsi. Sul podio, al secondo posto, c’è Salotto Portinari Bar & Bistrot dello chef Vito Mollica a Firenze, mentre sul terzo gradino troviamo PizzAut Monza, il progetto di Nico Acampora con i ragazzi affetti da autismo, a Monza, una delle cinque pizzerie presenti nella classifica.

Il panorama della scena gastronomica, in questa lista di locali, è, infatti, ampio: si spazia dalle cucine regionali italiane a quelle internazionali, in particolare le asiatiche. Ci sono anche opzioni vegetariane - come il Joia dello chef Pietro Leemann a Milano, stella Michelin e Stella Verde (che occupa la posizione n. 26) e “Ora” a Firenze (n. 80). Ci sono poi anche ben 23 ristoranti della classifica che fanno parte anche della selezione Michelin, di cui 8 stellati, mentre 65 su 100 rientrano nella selezione Insider di TheFork, che valorizza gli indirizzi gastronomici premiati da guide e utenti.

A livello geografico i ristoranti sono distribuiti principalmente nel Nord con 43 indirizzi, il Centro ne fa contare 36, mentre Sud e Isole raccolgono i restanti 21. La Toscana, tuttavia, è la regione leader con ben 17 ristoranti in classifica, seguita dal Lazio (13), Sicilia (8) e Campania (7). Un dato che si ripercuote anche sulle province: tutti i 13 locali del Lazio si trovano, infatti, a Roma. La Capitale è seguita dal capoluogo toscano Firenze con 12 indirizzi, poi Napoli a 6, Palermo e Venezia con 4 ciascuna e Perugia a 3. Per quanto riguarda i prezzi, la speda media per ogni ristorante è di circa 40 euro a persona, il che rende queste esperienze di alto livello accessibili a un pubblico ampio e appassionato di gastronomia.

“La nostra “Top 100” si è affermata come uno strumento unico per aiutare i clienti nella scelta del ristorante perfetto - ha detto Carlo Carollo, country manager TheFork - che si tratti di un viaggio, di un’occasione speciale o anche di una serata in cui si è in cerca di novità, è una risorsa di facile consultazione per lasciarsi ispirare”.

La reputazione online infatti è sempre più decisiva nella scelta di un locale: secondo una ricerca del Gruppo Npd, il 72% dei consumatori è più propenso a provare un nuovo ristorante se questo gode di buone recensioni sul web e piattaforme, mentre l’86% degli intervistati riferisce che la lettura delle opinioni degli utenti aiuta nella scelta e contribuisce a effettuare le prenotazioni con maggiore sicurezza. Dati che sottolineano l’importanza di classifiche e recensioni online (purché siano autentiche, tanto che, ora, c’è anche un disegno di legge ad hoc, ndr), e quanto queste possano influenzare positivamente, ma anche negativamente, le scelte dei clienti alla ricerca di esperienze gastronomiche. I ristoranti presenti nelle classifiche “Top” di TheFork, sostiene la piattaforma, registrano, infatti, un tasso di conversione delle visite in prenotazioni più alto di quelli che invece non ci sono.

E all’estero? Quest’anno l’edizione della “Top 100” ha allargato i suoi orizzonti anche al di fuori dei confini dello Stivale, applicando la stessa metodologia di indagine in tutti quei Paesi dove il servizio è presente. In Francia il primo posto è andato al Cellar a Parigi, mentre L’Antiquari Gastronòmic di Barcellona è il ristorante più amato della Spagna, The Taste of Beef and Seafood a Berlino è leader in Germania, lo Yamato Kitchen Bar di Vienna domina la graduatoria austriaca, con Café de São Bento di Lisbona che conquista il primo posto nella classifica del Portogallo.

Focus - La “Top 10” by TheFork con i migliori ristoranti d’Italia

1. La Ripadoro - Rivalto (Toscano, punteggio 9.9)

2. Salotto Portinari Bar & Bistrot - Firenze (Italiano, punteggio 9.8)

3. PizzAut Monza - Monza (Pizzeria, punteggio 9.7)

4. Locanda Marchesani - Pomezia (Di Pesce, punteggio 9.8)

5. Kalma - Pompei (Mediterraneo, punteggio 9.8)

6. La Taverna di Fucile - Montepulciano (Toscano, punteggio 9.7)

7. Panigacci Milano Bistrot - Milano (Italiano, punteggio 9.7)

8. Etra - Genova (Italiano, punteggio 9.9)

9. Primo Urban Bistrot - Cruderia - Roma (Cucina Locale, punteggio 9.5)

10. Fuoco di Vino - Matera (Lucano, punteggio 9.6)

Copyright © 2000/2025