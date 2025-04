Torna il “Carbonara Day”: il 6 aprile è la giornata mondiale dedicata all’amato piatto italiano

Un’occasione per milioni di persone di condividere la loro passione per una ricetta che, con soli cinque ingredienti (pasta, guanciale, uovo, pecorino e pepe), continua a conquistare le tavole di tutto il mondo. Il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, la giornata dedicata a uno dei piatti più iconici e amati della tradizione culinaria italiana, nata come evento social nel 2017, grazie all’Unione Italiana Food e all’International Pasta Organisation. “Nell’ultimo anno sono state ordinate oltre 400.000 porzioni in tutta Italia, con una crescita del +76% sul 2023. Roma si conferma capitale indiscussa del piatto con il 25% degli ordini totali, seguita da Milano, Napoli, Torino e Palermo. Ma a sorprendere è il balzo delle città del Nord: in Lombardia e Veneto, le consegne sono aumentate rispettivamente del +115% e del +178% su base annua. Pavia segna un +341%, seguita da Busto Arsizio (+233%), Padova, Verona e Parma. Un segnale chiaro: il piatto tipico romano piace sempre di più anche lontano dal Tevere”, dice Glovo, app multicategoria che collega gli utenti con aziende e corrieri, offrendo servizi on-demand da ristoranti locali, negozi di alimentari e supermercati e negozi al dettaglio.

Anche per Just Eat l’amore per la carbonara è un fenomeno che non conosce orari, con il picco di ordini che si registra tra le 19 e le 20. Le analisi del food delivery sottolineano inoltre che il piatto è amato tutto l’anno, con un consumo che oscilla tra i 1.300 e i 1.700 chili ordinati ogni mese. La carbonara continua ad essere la regina delle preferenze, con spaghetti come pasta preferita, ma anche varianti come supplì e pizza che completano l’offerta gastronomica. La ricerca di mercato segnala che nel 2024, su Just Eat, i consumatori hanno ordinato a domicilio “19.000 chili di felicità a base carbonara”.

Copyright © 2000/2025