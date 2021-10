Tra un gelato “Merenda Sinoira” e un “Bocca di Rosa”, i gelatieri italiani in gara per il “Mondiale”

Sono 16, hanno superato 4 anni di selezioni a cui hanno partecipato quasi 2.000 dei loro colleghi gelatieri ed ora li aspetta la finale italiana: sono i migliori gelatieri italiani, che il 14 ottobre, nel Gelato Museum Carpigiani ad Anzola Emilia, a Bologna, si sfideranno per decretare i 4 di loro che rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale del “Gelato Festival World Masters”, il principale torneo internazionale di categoria (con partner Carpigiani e Sigep-Italian Exhibition Group).

Dal Trentino-Alto Adige, con il gusto “Gioia verde”, ci sarà Elisabeth Stolz dell’Osteria Hubenbauer di Varna: pochi sanno che i semi di zucca sono anche chiamati “Pistacchio” della Stiria (Austria), un ingrediente insolito che dà vita ad un gelato cremoso all’olio di semi di zucca con semi di zucca croccanti e variegato di olio di semi di zucca. Dalla Lombardia, arriveranno Andrea Riva della gelateria GelArt di Sesto San Giovanni, con “Ricotta, Carote e Mandorle”, una golosa combinazione di ricotta, carote e mandorle con un tocco di scorza d’arancia, e Gian Paolo Porrino della gelateria L’Arte del Dolce di Vittuone, con “Asprobronte”, nel quale il classico pistacchio di Bronte è arricchito dalla nota fresca e leggermente acida del finger lime con un delizioso amaretto al pistacchio realizzato dallo stesso gelatiere. Dal Piemonte ci sarà Vittorio Erniani della gelateria La Meridiana-Berlicheria d’autore di Ivrea, con “Merenda Sinoira”, un gelato ispirato alla tradizione piemontese con pane di segale, uvetta sultanina e variegato al gianduia. Dalla Liguria, ecco Marco Venturino della gelateria I Giardini di Marzo di Varazze, con “Bocca di Rosa”, ispirato alla famosa canzone di Fabrizio De André, un delicato gelato al cioccolato bianco aromatizzato con acqua di rose, e Gabriele Scarponi della gelateria Ara Macao di Albisola Superiore, con “Sandokan”, sorbetto di mango varietà Alfonso in infusione con the verde Jasmine con cocco disidratato, zenzero, vaniglia e un tocco di basilico. Quindi, dall’Emilia-Romagna, scenderà in campo Fabio Forghieri della Gelateria dei Principi di Correggio, con “Oceano Indiano”, un profumato e prezioso gelato con vaniglia Bourbon variegato al frutto della passione con inclusioni di crumble al cacao e cannella, mentre dalla Toscana arriveranno Gaia Mecocci della gelateria Dona Malina di Firenze, con il “Blend in Rum”, un sorbetto al cioccolato 78% Costa d’Avorio arricchito con grué di fave di cacao del Venezuela abbinato al Rum Don Diego da dosare a seconda del gusto personale di chi l’assaggia con uno speciale dosatore, e Lavinia Mannucci della gelateria Caminia di Firenze, con “Al settimo gelo”, un gusto che prende origine da una ricetta di una torta di riso del 1470 chiamata “Torta de gli addobbi” ripresa poi da Artusi nel 1891, rivisitata nella trasformazione in gelato mantenendo un gusto ricco di riso, latte, mandorle e cedro candito. Dal Lazio, in gara per la Finale Mondiale ci saranno Matteo Grizi di Fortini La Gelateria di Albano Laziale, con “Meringa Illusion”, delizioso gelato alla meringa con inclusioni di biscotto al limone e meringhe, e Rosario Nicodemo della gelateria Il Cannolo Siciliano 2 di Roma, con “Calabria mia”, gelato al gusto cheesecake con latte e ricotta di capra, profumata al cedro con salsa di caramello salato alla liquirizia e salsa di fico d’India. Calabria che sarà protagonista con “Kalavrìa” di Gianluca Marcianò della Gelateria Matteotti di Reggio Calabria, una morbida crema aromatizzata con bacche di vaniglia e scorza di bergamotto, variegata da stracciatella di amarena, crumble al caramello e salsa al pistacchio, “Mandorla” di Renato Marchese della gelateria La Mandorla di San Lucido, gelato di altissima qualità dal gusto morbido e delicato che ricrea ed esalta sapientemente il piacevole profumo dei mandorli in fiore, e “Fata Morgana” di Francesco Sottilaro della Gelateria Boccaccio di Villa San Giovanni, un intenso gelato alla mandorla con una delicata infusione di bergamotto e olio extravergine d’oliva della Piana di Gioia Tauro. Infine dalla Sicilia, ci saranno Davide Pernaci della pasticceria Stella di Caltanissetta, con “Colomba al Mascarpone”, gusto goloso dove la colomba artigianale incontra il voluttuoso abbraccio del mascarpone, e Riccardo Caruso del panificio pasticceria gelateria PanDolce di S. Stefano Briga, con “Nocciolfresh”, un gelato alla nocciola con la fresca aggiunta di menta e inclusione di nocciole pralinate.

