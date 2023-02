Tuttofood: dai datteri al yaupon, ecco i cinque ingredienti più trendy del 2023

Dai datteri, che troveremo anche in yogurt, salse e bevande, al yaupon, pianta del Nord America che contiene caffeina, fino alle alghe: ma anche la pasta fatta con verdure e il pollo da allevamenti non intensivi. Sono i cinque ingredienti che faranno tendenza nel 2023, rilevati dal brand statunitense Whole Foods Market (colosso dei supermercati bio, acquisito da Amazon) e ripresi da Tuttofood, evento di riferimento per l’agroalimentare italiano, a Fiera Milano, dall’8 all’11 maggio 2023.

Nella lista dedicata ai trend del settore alimentare per il 2023 ci sono grandi ritorni, ma anche new entry sorprendenti. La classifica è stata redatta dal Trends Council consultando i maggiori esperti del settore, sia a livello locale che a livello globale. Nella lista dei 5 ingredienti che non mancheranno sulle nostre tavole ci sono al primo posto i datteri, che si consumeranno non solo nella forma e nel modo a cui si è abituati, ma anche all’interno di bevande, yogurt e salse. E non è un caso che già lo scorso anno Tuttofood ha lanciato, in collaborazione con HostMilano, il contest “The Dates Connection”, che traccia un trait d’union culinario tra Oriente e Occidente, con protagonista assoluto il dattero nelle sue reinterpretazioni contemporanee. La semifinale ha visto la presenza del National Centre for Palm & Dates saudita, che proprio a Tuttofood (Milano, dall’8 all’11 maggio 2023) presenterà ai mercati italiani e internazionali le oltre 300 varietà del Paese.

Insieme al dattero sulla tavola ci sarà anche il pollo, ma solo se proveniente da aziende che non prevedono l’allevamento intensivo e che sono attente al benessere degli animali. A seguire le alghe che, complice la larghissima diffusione nei ristoranti orientali, sono entrate di fatto tra gli alimenti che hanno visto aumentare i consumi. Anche in questo caso, come i datteri, verranno sempre più utilizzate come ingrediente all’interno di altre preparazioni. Non poteva mancare la pasta, non più soltanto a base di grano o di legumi, ma prodotta anche con verdure, come tagliatelle a base di zucchine, spaghetti di gioviale (guscio di riso integrale biologico), fusilli con banana verde o gnocchi preparati con cavolfiore.

Il yaupon è una pianta che cresce prevalentemente nel Nord America e contiene nelle foglie una percentuale importante di caffeina. É impiegata generalmente per preparare the e tisane, ma anche per per realizzare cocktail.

Oltre alla tavola, l’indagine sulle nuove tendenze riguarda anche il packaging, tematica sempre più importante e attuale dal punto di vista della sostenibilità: a Tuttofood (Fiera Milano, dall’8 all’11 maggio 2023) vengono monitorate le le best practice nelle dinamiche di filiera e di produzione in cui sono coinvolti anche i processi per realizzare packaging meno inquinanti e riciclabili. L’evoluzione degli imballaggi va di pari passo con l’evoluzione del mondo industriale, dei consumi, delle modalità operative e logistiche delle aziende e alla sempre crescente attenzione al rispetto della natura. In questo ambito rientra il premio “Better Future Award”, che, proprio con la categoria “Packaging”, intende valutarne la qualità progettuale nelle sue dimensioni comunicative e funzionali, con grande attenzione alla componente esplicativa nei confronti del cliente finale e della sostenibilità ambientale. Lo stesso principio condiviso da Whole Foods, che mette l’accento su diverse tipologie di imballaggi alimentari, tra cui quelli privi al 100% di polietilene, con l’obiettivo di adottare soluzioni 100% compostabili. In questo momento il colosso americano sta utilizzando packaging realizzati con fibra di legno che prendono il nome di Bio Plus Earth, composti da materiali riciclati, più resistenti sia al caldo che al freddo e con una percentuale di polimeri in meno pari al 60% rispetto ai vecchi.

