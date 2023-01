“Un caffè” con Chiara Ferragni: nasce “Milano Intenso” by Nespresso, co-progettato con l’influencer

Un viaggio nella storia della cultura del caffè italiano e nella sua passione in una serie di cortometraggi, che inizia da Roma, nei luoghi iconici della Capitale, tra cui l’Antico Caffè Greco, simbolo di eccellenza nell’industria del caffè e dell’espresso Roma, e che, raccontando la tradizione della torrefazione italiana, le tecniche di tostatura e il loro impatto sull’aroma del caffè, prosegue a Milano, vera fonte d’ispirazione per il design, il gusto e le note anche del caffè, attraverso luoghi storici come Villa Necchi Campiglio, Palazzo Montedoria e il Duomo. Si chiama “Milano Intenso”, la collezione in edizione limitata di Nespresso che amplia la gamma “Ispirazione Italiana” e che è co-progettata con l’icona della moda italiana Chiara Ferragni, protagonista del viaggio lungo il Belpaese con lo storico Filippo Cosmelli.

Dell’edizione limitata “Milano Intenso”, con la quale si rinnova da oggi la collaborazione tra l’azienda del Gruppo Nestlé e l’influencer italiana che conta oltre 28 milioni di follower su Instagram, fanno parte anche alcuni accessori come la Touch Travel Mug color oro e la macchina da caffè CitiZ, ispirati nel design alle guglie dorate del Duomo di Milano e al design geometrico verde intenso di Villa Necchi Campiglio, e che, attraverso le sfumature del caffè, raccontano il patrimonio artistico e lo stile di vita della città, ma anche l’eleganza, la storia e l’esperienza del caffè in Italia a chi lo gusta, in tutto il mondo.

