Un carburante green per auto da corsa dagli scarti del vino: il progetto di Total

Un carburante per auto da corsa ottenuto da scarti di agricoltura e viticoltura: Total, compagnia petrolifera francese, sta sviluppando un combustibile 100% rinnovabile da introdurre il prossimo anno nel Campionato del Mondo Endurance Fia (inclusa la celebre “24 Ore” di Le Mans) e all’European Le Mans Series. Denominato “Excellium Racing 100”, il carburante - a base di bioetanolo, ricavato da residui dell’industria vinicola francese, e da Etbe, composto chimico prodotto nella raffineria Total di Feyzin, vicino a Lione, da materie prime provenienti anche dall’economia circolare - porterebbe a una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di Co2 delle vetture da corsa.

Una novità che apre un nuovo capitolo nella transizione energetica del mondo dei motori, in grado di soddisfare sia le esigenze delle case automobilistiche sia i criteri della Fia (la Federazione Internazionale dell’Auto), riguardo i carburanti sostenibili.

“Ambiamo a diventare un attore importante nella transizione energetica e ad arrivare a zero emissioni nette di carbonio entro il 2050”, dichiara Patrick Pouyanné, presidente e Ceo di Total, mentre per Jean Todt, presidente Fia, “il passaggio del Campionato del Mondo Endurance al carburante sostenibile al 100% è una pietra miliare”.

“Questo nuovo ed entusiasmante sviluppo è in perfetta continuità con i nostri principi fondatori”, commenta Pierre Fillon, presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (l’ideatore e l’organizzatore della “24 Ore” di Le Mans), di cui Total è partner e fornitore ufficiale di carburante dal 2018. Già quest’anno nella famosa gara di endurance, che si è svolta lo scorso agosto, è stato utilizzato un carburante composto al 10% da bioetanolo.

