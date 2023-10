Un compendio di ricette vegetariane e vegane per tutti: “La mia cucina semplice” di Life & Chiara 

Secondo i dati Eurispes, è vegetariano il 4,2% degli italiani, mentre è il 2,4% a dichiararsi vegano (rilevazione maggio 2023): ma non si rivolge solo a loro Chiara Patrignani, conosciuta dai suoi followers come Life & Chiara, con il suo primo libro “La mia cucina semplice” (Mondadori Electa, 270 pagine, prezzo di copertina 19,90 euro).

Il libro è dedicato anche a chi muove i primi passi verso un’alimentazione vegetariana o vegana, a chi soffre di qualche allergia o intolleranza e deve escludere alimenti come le uova o il latte, a chi è alla ricerca di nuovi piatti, e a chi vuole semplicemente diversificare il menu settimanale. Nel libro non ci sono solo ricette, ma anche metodi per organizzare la dispensa, gli utensili e molto altro.

Quando Chiara ha deciso di diventare vegetariana, nel 2010, molti hanno espresso perplessità come: “E le proteine? Come fai senza carne e pesce?”, “Le verdure hanno tutte lo stesso sapore!”. Ma la sua scelta, maturata con gli anni e motivata dal forte amore e rispetto verso gli animali, è arrivata in maniera del tutto naturale, anche grazie al suo cagnolino Chicco e alla passione per la cucina. Così Chiara ha iniziato a ideare e a realizzare ricette vegetariane e vegane sfiziose, abbinando sapori e ingredienti sempre diversi ma tenendo presente un principio cardine: realizzare ricette semplici, alla portata di tutti. Con questa filosofia è nato il suo canale YouTube Life & Chiara, sul quale condivide tutte le sue ricette. Oggi Chiara, content creator, è un punto di riferimento sui social: nel libro inserisce ricette gustose che sorprenderanno anche chi non è vegetariano, come bastoncini di verdure, focaccine, lasagne vegetariane, nuggets di ceci, sushi vegetariano, tacos di melanzane e cookies vegani.

Copyright © 2000/2023