Un dolce fiume rosa Ruby di 25 metri: la tavoletta di cioccolato di Mirco Della Vecchia è da record

Un fiume rosa dolcissimo. Una tavoletta da record quella allestita in piazza a Modena a “Sciocolà 2021”, il festival del cioccolato che ha animato il centro storico della città emiliana. A realizzarla il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia (con un palmares ricco di premi nazionali e internazionali) e il suo team. Le dimensioni della tavoletta di cioccolato rosa Ruby non sono passate inosservate: un “dolce puzzle” di 25 metri composto da 1.500 cubetti per oltre 100 kg di peso, una vera e propria opera per cui sono servite 50 ore di lavoro. “È stata una bellissima esperienza lavorare questo cioccolato - ha spiegato Mirco Della Vecchia - molto innovativo, definito da molti il quarto cioccolato dopo il fondente, il latte e il bianco”. Un primato mondiale che ha lanciato anche un messaggio di prevenzione e sensibilità: è rosa il colore che omaggia le donne in ottobre, dedicato alla prevenzione del cancro al seno.

