Un vino della Napa Valley “sfonda” il muro del milione di dollari in un’asta benefica

La bottiglia più cara mai battuta in un’asta di beneficenza non è una vecchia annata di un grande vino di Borgogna o di Bordeaux, ma un grande formato di una griffe della Napa Valley piuttosto accessibile: è una sei litri di The Setting Wines 2019 Glass Slipper Vineyard Cabernet Sauvignon, battuta alla cifra, esorbitante, di 1 milione di dollari. Cornice del record, l’asta di raccolta fondi per “Carnivale du Vin”, la fondazione dello chef Emeril Lagasse, andata in scena a New Orleans il 6 novembre, che ha raccolto, in tutto, 3,75 milioni di dollari.

Il Glass Slipper Vineyard Cabernet Sauvignon, come detto, è un vino distante dal patinato mondo dei fine wine, per quanto una bottiglia dell’annata 2019 - di cui sono state prodotte appena 900 bottiglie - costi 185 dollari. Ad arrivare al milione di dollari, per la felicità del giovane proprietario della cantina californiana, Jesse Katz, che ha fondato l’azienda nel 2014 insieme a due amici (Jeff Cova e Noah McMahon), un tale Don Steiner, di cui non si sa nulla, se non che, evidentemente, è particolarmente generoso.

