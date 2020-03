Una buffa mela a cuore, irriverente e appassionata di cucina: ecco Buccia, nuova star di Instagram

Una buffa mela a forma di cuore, con una personalità irriverente e tanto amore per la cucina: ecco Buccia, destinata ad essere una star, su Instagram, protagonista della nuova rubrica edu-gastronomica de “Il Cucchiaino d’Argento, pensata per intrattenere tutta la famiglia come uno show televisivo con le attività più divertenti ed educative da fare in cucina, a partire, dall’utilizzo, per la prima volta in Italia, delle kids friendly recipes: ricette pensate per essere cucinate dai bambini e dai genitori insieme. Disegnata dal celebre illustratore e direttore creativo, già vincitore di un Emmy Award, Mauro Gatti, e con l’animazione curata dall’inseparabile Stefano Meazza, è ideata da PinkSalt, agenzia creativa milanese specializzata in animazione, per “Il Cucchiaio d’Argento” (Editoriale Domus), l’autorevole brand di cucina italiana che lancia così il suo primo character la cui mission è quella di aumentare le capacità e la creatività dei bambini promuovendo quel “tempo di qualità” d a passare in famiglia che, forse fino ad oggi, stiamo sempre più perdendo.

Buccia è pensata come un idolo per i bambini dai 3 agli 11 anni, partendo da un video teaser divertente e ironico che mostra la sua personalità. Dopo il teaser, Buccia sarà la protagonista del nuovo piano editoriale del Cucchiaio d’Argento, con il compito di divertire e ingaggiare i bambini, portandoli a interessarsi al mondo della cucina. 60 Instagram stories - da “Te contro me” del lunedì, una sfida tra grandi e piccini seguita, il martedì, dai giochi culinari e dagli indovinelli del “Food games”, a “Compiti a merenda” del mercoledì con notizie sul cibo da scoprire grazie alle materie scolastiche, da “Piccoli chef” il giovedì dedicato alla messa in opera di tante esclusive ricette ideate per far cucinare insieme, con passaggi alternati a seconda della complessità, grandi e piccoli di casa, a “Quante ne sai”, pensato per far conoscere e apprezzare i consigli e le curiosità in cucina, il venerdì - si occuperanno infatti di divertire ed educare i più piccoli, con la complicità dei genitori, spingendoli a mettersi alla prova in cucina. La sfida del progetto è proprio quella di intrattenere come un programma televisivo e riportare genitori e figli a passare più tempo insieme, in cucina. Ma c’è anche una serie di 13 sticker che si possono già trovare su Giphy, utilizzabili su Instagram e su tutte le piattaforme di Instant messaging, per comunicare ogni emozione e divertirsi con gli amici.

