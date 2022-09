Una forchettata di felicità. Il tour tricolore, tra spaghetti e fusilli, al via con #AdessoPasta

Una forchettata di felicità. La pastasciutta, alimento simbolo del made in Italy nel mondo, si mette in viaggio in lungo e largo la Penisola con il tour di #AdessoPasta by Ismea. Semaforo verde per un villaggio itinerante che toccherà in meno di un mese città d’arte e località di villeggiatura, dove sarà degustato questo prodotto nella logica dell’infotainment.

La campagna istituzionale di promozione sarà all’insegna del claim “La pasta. Integratore di felicità”, a sottolinearne l’insieme di benefici. La partenza è per il 10 e 11 settembre dalla Piazza del Santuario di San Vito Lo Capo, per toccare poi altri nove centri: Palermo, Cosenza, Tropea, Napoli, Roma, Sabaudia, Firenze, Bologna e Verona.

Un foodtruck sarà la casa-base del tour con degli showcooking condotti dai presentatori Francesca Romana Barberini e Marco Di Buono che si alterneranno nelle tappe. A bordo è previsto uno chef e un tecnologo alimentare, in ogni tappa verranno preparate due ricette caratteristiche della regione attraversata, puntando a svelare gli aspetti meno conosciuti e più interessanti legati alla sua preparazione. Un “edugame” accompagnerà il pubblico verso la degustazione stimolandone la crescita di consapevolezza all’acquisto. Il tour sarà accompagnato da due top influencer (la prima sarà la campionessa di scherma Rossella Fiamingo, presente a Palermo il 12 settembre) e da una serie di microinfluencer che promuoveranno sui social network l’iniziativa, coinvolgendo le nuove generazioni.

L’Italia è il più grande Paese produttore di pasta al mondo con una media di 3,3 milioni di tonnellate prodotte ogni anno, e vanta il maggiore consumo pro-capite (24 kg), ma è, soprattutto, all’estero che la domanda di questo alimento sta crescendo a ritmi sostenuti. Nel 2021, abbiamo esportato oltre 2 milioni di tonnellate di pasta, il 18% in più rispetto a dieci anni fa, per un controvalore di 2,4 miliardi di euro (+35% nell’ultimo decennio).

