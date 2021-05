Una proposta di legge a tutela dei piccoli agricoltori, i custodi delle tradizioni e del paesaggio

Tutelare la cultura contadina e i piccoli agricoltori per non disperdere un patrimonio di conoscenze, di paesaggio e di storia. Ma non solo, perché la proposta normativa dal titolo “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’agricoltura contadina” punta a contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, ma anche delle aree interne e collinari. Un obiettivo da centrare anche attraverso l’individuazione, il recupero e l’utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria. A spiegarlo è stato Dedalo Pignatone, deputato del Movimento 5 Stelle e relatore della proposta di legge in Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, dove si è conclusa la fase emendativa.

Il deputato Dedalo Pignatone ha evidenziato la necessità di “dare un adeguato riconoscimento ai piccoli agricoltori, custodi della natura e delle tradizioni, resi ancor più rilevanti da questa pandemia” aggiungendo come “le aziende agricole contadine sono quelle condotte direttamente dal titolare, dai familiari o dai soci della cooperativa che favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, tutelando il paesaggio e privilegiando la sostenibilità ambientale delle attività agricole”.



Tra le novità, c’è l’istituzione della Giornata Nazionale dell’Agricoltura, ma anche un lavoro che vuole andare in profondità e quindi alle radici dell’evoluzione contadina. Pignatone ha detto che “verranno creati al Ministero delle Politiche Agricole un Registro dedicato, e al Ministero della Cultura la Rete italiana per catalogare documentazioni e testimonianze sulla cultura e le tradizioni contadine. Istituiamo, poi, la Giornata Nazionale dell’Agricoltura mentre, con un decreto attuativo, si semplificheranno le norme sulla produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agroalimentari dei piccoli agricoltori”.

