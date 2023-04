Una “Venere” del Botticelli nel mondo d’oggi è la nuova immagine mondiale dell’Italia

Dal Rinascimento al mondo d’oggi, è una “Venere” di Sandro Botticelli nei panni di una moderna influencer ad accompagnare i visitatori del mondo alla scoperta del Belpaese: ecco la nuova immagine mondiale dell’Italia e di un’accoglienza turistica 3.0 rappresentata da una delle donne più belle e famose al mondo, la dea dell’amore e della bellezza perfetta che nasce dalle acque raffigurata sulla sua conchiglia sospinta dal soffio di Zefiro e accolta dall’Ora della Primavera, in uno dei capolavori dell’arte italiana di cui è simbolo, conservato alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, nella campagna internazionale di promozione turistica lanciata dal Ministero del Turismo e dall’Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, realizzata con il contributo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio e ideata dal Gruppo Armando Testa. E nella quale presta il suo volto come ambasciatrice del turismo italiano, per raccontare le nostre bellezze, dalle grandi città più note agli angoli più nascosti, con il claim “Open to meraviglia”.

La nuova campagna, presentata oggi a Roma, dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè, dal vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi e dall’ad Enit Ivana Jelinic, connaturerà la nuova comunicazione globale pubblicitaria dell’Agenzia Nazionale del Turismo. Il totale dell’investimento previsto da Enit per la campagna primavera/estate e autunno/inverno è di 9 milioni di euro e si svilupperà su tutti i principali mercati internazionali, sia consolidati che ad alto potenziale, con un’intensità ponderata sulla base dei flussi turistici esistenti e i flussi attesi.

La “Venere”, in veste di virtual influencer con alle spalle il Colosseo a Roma, Piazza San Marco a Venezia, Polignano a Mare e il Lago di Como dove si gusta una pizza, viaggerà lungo tutto lo Stivale, presentando al mondo la meraviglia dell’italianità, raccontandone i paesaggi, le mete iconiche delle città d’arte così come i piccoli borghi, le tipicità enogastronomiche e le tante declinazioni dell’offerta turistica ricca e variopinta che rendono così unico il patrimonio dell’Italia.

Una campagna multi-soggetto che si compone di un video promozionale e di una campagna affissione, con la “Venere” protagonista anche nel profilo Instagram venereitalia23, nel sito Italia.it e nelle altre piattaforme social.

