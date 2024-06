Vacanze, oltre 19 milioni di italiani in partenza tra giugno e agosto: attrae l’enogastronomia

Saranno 19,5 milioni gli italiani in partenza per le vacanze tra giugno e agosto 2024. Oltre la metà (57%) opterà per soggiorni di oltre una settimana, il 26% per villeggiature tra i quattro e i sette giorni e l’11% per brevi intermezzi di riposo. Solo il 5% rinuncerà alle vacanze estive, mentre l’1,5% farà delle escursioni in giornata. Lo rivela una ricerca condotta da Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo enogastronomico.

Con l’inizio dell’estate, iniziano le prime partenze per le località di vacanza. I prossimi mesi vedranno gli italiani concedersi un break dalla routine lavorativa con un forte orientamento verso i più tradizionali soggiorni stanziali presso le destinazioni balneari d’Italia, a seguire città d’arte e borghi. L’enogastronomia non può mancare nelle vacanze balneari dell’estate 2024, un desiderio comune a tutti i viaggiatori europei: le attività a tema enogastronomico figurano al secondo posto tra le “Top 4 experience” dei viaggi estivi nelle località marittime (indicate dal 19%), precedute solo dal vivere gli spazi aperti (20%). .

Il caro prezzi inciderà solo in parte sulla capacità di spesa di chi andrà in viaggio: il 48% degli italiani dichiara un budget simile a quello dello scorso anno, il 22% leggermente superiore e il 14% leggermente inferiore. Sono gli over 65 a potersi permettere un extra, mentre i più giovani opteranno per scelte più economiche.

“L’aumento dei prezzi delle componenti del viaggio ha solo in parte limitato la propensione al viaggio. Cresce rispetto al 2023 il budget dedicato alle vacanze, a cui i cittadini europei tendono a dare priorità rispetto ad altre spese per il tempo libero. Per gli italiani vale lo stesso orientamento, con un interesse spiccato verso le mete domestiche, un segnale importante per il comparto turistico nazionale - afferma Garibaldi - Il balneare si conferma sia in Italia che in Europa uno degli ambiti preferiti per vivere le esperienze enogastronomiche. Un’ evidenza che deve stimolare destinazioni e operatori ad arricchire l’offerta tradizionale con proposte strutturate, capaci di far scoprire il mondo del mare con pescaturismo ed ittiturismo nonché i territori di produzione limitrofi e la loro cultura, puntando su proposte attive e coinvolgenti. In questo modo si possono creare circuiti virtuosi tra aree costiere (ad alto afflusso) e quelle interne (a minore afflusso), generando valore economico, sociale e culturale diffuso”.

Secondo la ricerca, gli italiani vogliono stare in Italia (solo circa uno su quattro sceglierà l’estero), con il mare che primeggia nella classifica delle destinazioni preferite. In cima ai desideri per quanto riguarda le attività a tema enogastronomia il godere del paesaggio rurale (30,4%) e le esperienze culinarie nei ristoranti (30,1%), quest’ultime assai apprezzate sia dai più giovani che dai senior. A seguire eventi e festival tematici (21%), esperienze di wellbeing e visite in tutti luoghi di produzione, non solo le cantine, a conferma di un apprezzamento a 360 gradi verso questo mondo. I più attivi nella scoperta dell’enogastronomia al mare sono i giovani tra i 25 e 34 anni: il livello di interesse è complessivamente superiore di quattro punti percentuali rispetto alla media, con picchi per le esperienze di benessere, quali proposte attive come trekking e tour in mountain bike all’insegna del gusto (+8,9%) e Spa e trattamenti a base di vino e olio (+8,8%).

Copyright © 2000/2024