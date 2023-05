Vedi Napoli e poi … mangi un hamburger. Non solo pizza, la città è capitale anche del panino “cult”

Napoli è la città mondiale della pizza, una vera e propria capitale di uno dei piatti simbolo dell’Italia, tanto che non c’è visita nella città partenopea che non sia accompagnata da una gustosa margherita. Eppure, Napoli è anche la capitale di un altro piatto che mette d’accordo tutti. Parliamo dell’hamburger, di cui Napoli è la città che detiene il primato assoluto degli ordini davanti Milano, Roma, Torino e Catania. A dirlo, per l’“Hamburger Day“ (domenica 28 maggio), è Uber Eats nel rivelare la top 5 delle città italiane più attratte dal famoso panino e le giornate dell’anno in cui sono stati registrati più ordini.

Ma quali sono gli hamburger più gettonati? L’hamburger in formato gigante con pancetta sbaraglia tutti gli altri tipi di panino . Seguono il classico e più spartano hamburger, a ruota quello con carne di pollo e gli hamburger con doppio formaggio. Tra gli ingredienti più caratteristici risaltano i formaggi made in Italy, primo fra tutti il Parmigiano Reggiano, non da meno i più morbidi Montasio e Asiago.

L’hamburger si mangia tutto l’anno ma sembra avere preferenza da parte dei consumatori nel periodo più freddo: il giorno che ha registrato il picco di ordini di hamburger è stato l’11 febbraio, mentre nel 2022 il “picco” fu il 22 gennaio.

