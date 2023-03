Vendite online: Lugana, Prosecco e Primitivo i vini italiani preferiti dai tedeschi. Rossi al top

Sono Lugana, Prosecco Docg e Primitivo di Manduria i principali vini Dop italiani preferiti dai tedeschi, anche se, nel complesso, sono i vini rossi la categoria più acquistata. In Germania - che rappresenta il secondo mercato di export del vino italiano, dopo gli Stati Uniti - aumentano Millennials e Gen Z tra gli acquirenti, anche se, come in Italia, la maggior parte degli acquisti è ad opera di Baby Boomers e Gen X (80% delle bottiglie comprate annualmente). È quanto emerge dall’Osservatorio sull’e-commerce del vino, nato dalla partnership tra Nomisma Wine Monitor e Vino.com, dedicato al consumatore tedesco e ad un confronto con quello italiano.

In Germania - dove è in corso la “Prowein” (Düsseldorf, 19-21 marzo) - nel 2022, degli oltre 2,7 miliardi di euro di vino acquistato dall’estero, il 38% era di provenienza italiana. A differenza di molti altri mercati, quello tedesco si contraddistingue per la stabilità dei consumi e delle importazioni e non è solito stupire per “colpi di scena”: nell’ultimo quinquennio, il tasso medio di crescita annuo del valore degli acquisti di vino dall’estero è risultato pari a poco più dell’1%, con Francia e Italia in grado di spuntare incrementi più sostanziosi (3%).

Per quanto la distribuzione a libero servizio la faccia da padrone nella vendita di vino, in Germania l’online pesa per circa il 6% di tutti i volumi distribuiti nel canale off-trade, un’incidenza un po' più alta di quella riscontrata in Italia (4%). Nel 2022, secondo i dati dell’Osservatorio, i vini rossi rappresentano la categoria preferita dai tedeschi (48% di tutte le bottiglie vendute online da Vino.com in Germania), seguita dai bianchi (29%) e dagli spumanti (18%).

“Anche se i rossi rappresentano i vini più acquistati online, sono il Lugana e il Prosecco Docg le top denominazioni italiane preferite dai consumatori tedeschi, con il primo di queste acquistato soprattutto dai Baby Boomers e il Prosecco apprezzato invece dai Millennials”, dichiara Denis Pantini, responsabile Agroalimentare e Wine Monitor di Nomisma.

Nell’ambito della top ten dei vini Dop italiani acquistati online dai tedeschi figurano, ovviamente, anche i rossi, in particolare il Primitivo di Manduria (al terzo posto), il Chianti Classico e l’Amarone della Valpolicella. Per quanto riguarda la spesa media per bottiglia sostenuta dal consumatore tedesco si va dai 9,6 euro per i bianchi ai 12,8 euro per i rossi fino ai 18,1 euro delle bollicine.

“Con 1,1 milioni di bottiglie vendute la Germania è il primo mercato europeo di Vino.com: dal 2020 siamo presenti direttamente sul mercato tedesco, facendo conoscere agli acquirenti molte cantine della nostra tradizione italiana - sottolinea Andrea Nardi Dei, ceo & founder di Vino.com - una presenza che ci permette di analizzare gli acquisti anche per genere e di raffrontarli con le vendite italiane. Infatti, i dati indicano che la componente femminile dei clienti tedeschi emerge soprattutto negli acquisti di spumanti e vini rosé. Per la prima categoria, nel 2022, il 30% delle bottiglie di bollicine sono state comprate da donne (in Italia, la corrispondente quota di acquisto si è fermata al 18%), mentre per i rosati la percentuale è stata del 25,4% contro 16% nazionale. Ne consegue che, in linea generale, la Germania presenta un tasso di acquisto più alto da parte di consumatrici (21,2%) rispetto a quanto accade in Italia (15,5%)”.

Emergono invece molte più similitudini sul fronte degli acquisti per età. In entrambi i Paesi, quasi la metà degli acquisti online di vino è a opera di consumatori appartenenti alla Generazione X (nati cioè tra il 1965 e il 1980), seguiti dai Baby Boomers (31% in Italia, 34% in Germania) e con i Millennials a incidere con quote a cavallo del 20%. La disamina delle preferenze per fascia di età mostra una maggior predilezione di vini rossi da parte dei Baby Boomers tedeschi rispetto a quelli italiani, con questi ultimi orientati - più dei coetanei della Germania - verso le bollicine. Il contrario di quanto accade invece tra i Millennials, dove quelli tedeschi risultano più interessati agli spumanti di quelli italiani.

I prossimi focus dell’Osservatorio sull’e-commerce del vino di Nomisma Wine Monitor e Vino.com saranno dedicati al profilo degli acquirenti online in Italia delle Dop meno “note”, sulle stagionalità dei consumi online, nonché agli acquisti di spirits.

Copyright © 2000/2023