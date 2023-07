Véronique Drouhin (Maison Joseph Drouhin) nuova presidente di Primum Familiae Vini

Il valore della famiglia che si riflette e si trasmette in quello della storie delle grandi cantine. È questa la filosofia che lega le 12 più importanti famiglie del vino del mondo, nomi del calibro di Marchesi Antinori (Toscana), Baron Philippe de Rothschild (Bordeaux), Joseph Drouhin (Borgogna), Domaine Clarence Dillon (Bordeaux), Egon Müller Scharzhof (Mosella), Famille Hugel (Alsazia), Pol Roger (Champagne), Famille Perrin (Valle del Rodano), Symington Family Estates (Portogallo), Tenuta San Guido (Toscana), Familia Torres (Spagna) e Vega Sicilia (Ribera del Duero), nell’associazione Primum Familiae Vini. Di cui ora, Véronique Drouhin, della Maison Joseph Drouhin, diventa presidente per il prossimo anno, subentrando a Pablo Álvarez (Tempos Vega Sicilia).

“Sono estremamente onorata di essere presidente della Premium Familiae Vini per il prossimo anno. Questa associazione, creata originariamente 30 anni fa da mio padre Robert Drouhin e da Miguel Torres - sottolinea Véronique Drouhin - riunisce 12 famiglie del mondo del vino che condividono gli stessi valori: la cultura dell’eccellenza, l’amore e il rispetto per la terra e il terroir, e il forte desiderio di rimanere aziende indipendenti a conduzione familiare e di trasmettere l’eredità dei nostri antenati alla generazione successiva. Non per orgoglio, ma perché siamo convinti che si tratti di un modello aziendale sostenibile, agile, creativo, innovativo ed efficace. Questa struttura familiare, che ci distingue nel mondo del vino, è il motivo per cui abbiamo creato Primum Familiae Vini. È anche ciò che ci ha spinto, tre anni fa, a creare il “Premio Pfv”, assegnato alla migliore azienda familiare del mondo, di qualsiasi settore, per incoraggiare e premiare questo tipo di struttura. Ci ha fatto entrare in contatto con aziende straordinarie che rafforzano la nostra fede nei nostri valori e la nostra visione del mondo: costruire il futuro preservando l’ambiente e innovare costantemente perpetuando le competenze tradizionali. Un anno magnifico in prospettiva, che ci vedrà affrontare temi importanti come il modo in cui le nostre proprietà possono adattarsi al cambiamento climatico, una delle sfide più importanti per gli anni a venire”.

