Vicenza, la Guardia di Finanza sequestra 22 tonnellate di miele irregolare

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Vicenza 22 tonnellate di miele irregolare proveniente da Romania, Ungheria, Turchia, Cina e Vietnam, oltre ad altre 3,4 tonnellate di sostanze zuccherine illecitamente impiegate per la produzione biologica. L’operazione dei militari - realizzata insieme all’Icqrf, l’Ispettorato della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero dell’Agricoltura - a difesa del miele made in Italy, si è concentrata su un’azienda vicentina attiva a livello nazionale, dove sono stati sequestrati 70 fusti di miele da 300 kg l’uno. Le successive analisi sui campioni rilevati hanno riscontrato una serie di irregolarità, sia per quanto riguarda l’indicazione di provenienza, sia legate alla difformità delle origini botaniche e all’eccessiva presenza di amido nel prodotto, indicatore quest’ultimo di miele adulterato.

Proseguono intanto le attività di controllo delle Forze dell’ordine lungo tutti gli altri settori dell’agroalimentare italiano che, oltre a prevenire ed individuare eventuali illeciti, mirano a garantire una filiera virtuosa , e che vale - a livello di export nei primi 10 mesi del 2024 - 56 miliardi di euro con l’obiettivo di superare la soglia record dei 70 miliardi in tutto l’anno. Prodotti sicuri, conformi alle normative di legge e garantiti a beneficio di produttori, consumatori e, in generale, di una bella fetta dell’intero made in Italy.

Copyright © 2000/2025