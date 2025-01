Operazione “Tutela made in Italy”: sequestrati 700 kg di formaggi con etichette false

Sono stati sequestrati 700 kg di formaggi a pasta filata prodotti con cagliate provenienti da Lituania e Svizzera. I prodotti, destinati sia al consumo finale che alla distribuzione, riportavano etichette ingannevoli che dichiaravano falsamente un’origine interamente italiana. Le verifiche hanno invece rivelato che il latte utilizzato per la produzione derivava da cagliate di origine estera, precisamente dai due Paesi. È l’operazione condotta nella campagna “Tutela made in Italy” dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), ufficio di Vittoria, e dalla Guardia di Finanza di Ragusa.

A comunicarlo è il Ministero dell’Agricoltura che “ringrazia le donne e gli uomini dell’Icqrf e della Guardia di Finanza per il loro prezioso lavoro a tutela del made in Italy. Questa operazione dimostra l’importanza della lotta alle frodi alimentari, essenziale per garantire l’autenticità delle produzioni italiane e tutelare i produttori onesti”. Il Ministero, spiega ancora la nota, “ribadisce il proprio impegno per proteggere il made in Italy e valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale, evidenziando come la trasparenza sulle materie prime sia un requisito imprescindibile per salvaguardare la fiducia dei cittadini e l’eccellenza italiana”.

