Vini e cantine premiate, ma anche riflessioni sul futuro del vino: ecco Slow Wine 2023

Una guida serviva, e forse serve ancora, ad orientare mercato e consumatori, su un determinato prodotto. Ma può essere anche una sorta di “libro inchiesta”, capace di fotografare il momento di un settore, delle sue imprese, e di stimolare la riflessioni su temi fondamentali per il presente e per il futuro. Come, parlando di vino, da qualche tempo, fa “Slow Wine”, la guida enoica di Slow Food, che presenterà la sua edizione 2023 a Milano, l’8 ottobre, con una grande degustazione al Superstudio Più. E per una guida che, come racconta a WineNews il suo curatore, Giancarlo Gariglio, “non giudica solo i vini, ma le cantine stesse, visitandole tutte”, temi come il cambiamento climatico, la sostenibilità, ambientale e sociale, ma anche il ruolo futuro delle denominazioni e dei disciplinari, sono temi centrali. Nei numeri, spiega Gariglio, la guida conta “1957 cantine recensite, di cui il 58% biologiche e biodinamiche certificate, e quindi con un’agricoltura più virtuosa, secondo la nostra visione, con oltre 700 vini premiati, e 227 “Chiocciole”, il nostro massimo riconoscimento”.

Una guida che, soprattutto in un anno caldo e siccitoso, almeno fino a fine agosto, come questo, ha toccato con mano gli effetti del climate change. “Abbiamo visto vigne con poco frutto, e disidratato, come si potrà vedere anche in centinaia di filmati accessibili con Qr Code. Abbiamo visto anche le risposte molto reattive dei produttori, soprattutto da parte di chi è in vigna tutti i giorni. Ma in ordine sparso. Serve la ricerca scientifica per dare risposte sistemiche, ed il nostro auspicio è che se ne facciano carico, per davvero, le istituzioni italiane ed Ue. Ma serve anche il confronto tra i produttori, che sarà il focus della Slow Wine Fair 2023, di scena a febbraio 2023, a Bologna”.

Altro tema fondamentale, è quello della sostenibilità sociale, che fa rima con “etica del lavoro”. “Dobbiamo tenere l’attenzione alta, perchè nonostante inchieste come quella che abbiamo fatto cinque anni fa con Slow Wine, a mia firma, sulle Langhe, pensavamo, e speravamo, che cambiasse qualcosa. Ancora, invece ci sono episodi di sfruttamento del lavoro. Anche nei territori importanti del vino, che non sono immuni da questa piaga. C’è molto da fare, sensibilizzando sia i consumatori che i produttori stessi, che magari si affidano alle cooperative, fidandosi, ma poi sono le stesse cooperative che a volte sfruttano i lavoratori, che poi sarebbero loro “soci”. Ma, al contrario - sottolinea Giancarlo Gariglio - va messo in luce anche il ruolo virtuoso che le cantine svolgono a volte in territori definiti marginali, dove, grazie al vino, si sviluppa anche il turismo e una nuova economia”.

Altro tema centrale della riflessione di Slow Wine, e al centro della presentazione, dell’8 ottobre a Milano, però, è anche il ruolo delle denominazioni e dei disciplinari, e la loro capacità di stare al passo con i tempi. “Partiamo dal fatto che Slow Food è a favore delle denominazioni, da sempre. Sono state fondamentali per lo sviluppo dell’agricoltura. Ma proprio perchè sono importantissime va capito quale sarà il loro futuro. Tanti disciplinari sono stati scritti in passato, spesso molti anni fa, e, nel frattempo, molto è cambiato. E, quindi, anche alcuni parametri organolettici fissati per descrivere un vino da disciplinare, magari, vanno aggiornati. Tenendo conto anche che, in venti anni, c’è stata una rivoluzione anche dal punto di vista enologico, in cantina, nella direzione di un minor interventismo. E questo ha fatto si che anche i vini stessi siano, in qualche modo, meno “omologati”. Ma poi succede che produttori che rispettano totalmente i parametri dei disciplinari, come la resa per ettaro e così via, magari osservandoli anche in maniera ancora più restrittiva e virtuosa, magari si vedono bocciati i vini dalle Commissioni di Assaggio, che si rifanno a dettami organolettici fissati in passato. E, su questo, dobbiamo ragionare. Come faremo, anche con una visione europea grazie alla presenza, tra gli altri ospiti, di Matilde Poggi, che è presidente Cevi (Confédération Européenne des Vignerons Indépendants)”.

Focus - I premi di Slow Wine 2023, divisi per Regione

Abruzzo

Le Chiocciole

Agricola Cirelli - Atri

De Fermo - Loreto Aprutino

Torre dei Beati - Loreto Aprutino

Valentini - Loreto Aprutino

Cataldi Madonna - Ofena

Valle Reale - Popoli

Praesidium - Prezza

Emidio Pepe - Torano Nuovo

Tenuta Terraviva - Tortoreto

Le Bottiglie

Francesco Massetti - Colonnella

De Angelis Corvi - Controguerra

Pettinella - Silvi Marina

Fattoria La Valentina - Spoltore

Di Cato Mariapaola - Vittorito

Le Monete

Tenuta I Fauri - Ari

Centorame - Atri

Tenuta del Priore - Col del Mondo - Collecorvino

Faraone - Giulianova

Marina Palusci - Pianella

Alto Adige

Le Chiocciole

Hof Gandberg - Thomas Niedermayr - Appiano/Eppan

Nusserhof - Heinrich Mayr - Bolzano/Bozen

Pranzegg - Martin Gojer - Bolzano/Bozen

Kuenhof - Peter Pliger - Bressanone/Brixen

Manincor - Caldaro/Kaltern

Unterortl - Castel Juval - Castelbello Ciardes/Kastelbell Tschars

In Der Eben - Urban Plattner - Cornedo all’Isarco/Karneid

Alois Lageder - Magrè/Margreid

Tenuta Dornach - Patrick Uccelli - Salorno/Salurn

Garlider - Christian Kerschbaumer - Velturno/Feldthurns

Le Bottiglie

Cantina Girlan - Appiano/Eppan

Erbhof Unterganzner - Josephus Mayr - Bolzano/Bozen

Loacker - Bolzano/Bozen

Peter Dipoli - Egna/Neumarkt

Gumphof - Markus Prackwieser - Fiè allo Sciliar/Völs am Schlern

Hartmann Donà - Lana

Cantina Terlano - Terlano/Terlan

Cantina Tramin - Termeno/Tramin

Strasserhof - Hannes Baumgartner - Varna/Vahrn

Le Monete

Glögglhof - Franz Gojer - Bolzano/Bozen

Basilicata

Le Chiocciole

Elena Fucci - Barile

Musto Carmelitano - Maschito

Cantine del Notaio - Rionero in Vulture

Grifalco - Venosa

Calabria

Le Chiocciole

Sergio Arcuri - Cirò Marina

Le Bottiglie

Cantine Benvenuto - Francavilla Angitola

A Vita - Cirò Marina

Campania

Le Chiocciole

Cantine Matrone - Boscotrecase

Luigi Maffini - Giungano

Giovanni Iannucci - Guardia Sanframondi

Agnanum - Raffaele Moccia - Napoli

Contrada Salandra - Pozzuoli

I Cacciagalli - Teano

Fontanavecchia - Torrecuso

Tenuta San Francesco - Tramonti

Rocca del Principe - Lapio

Luigi Tecce - Paternopoli

Ciro Picariello - Summonte

Cantine dell’Angelo - Tufo

Le Bottiglie

La Sibilla - Bacoli

I Pentri - Castelvenere

Cantine Astroni - Napoli

Enoz - Sessa Aurunca

Monte di Grazia - Tramonti

Reale - Tramonti

Perillo - Castelfranci

Pietracupa - Montefredane

Guido Marsella - Summonte

Le Monete

Capolino Perlingieri - Castelvenere

Aia dei Colombi - Guardia Sanframondi

Emilia Romagna

Le Chiocciole

Gradizzolo - Ognibene - Valsamoggia

Orsi - Vigneto San Vito - Valsamoggia

La Tosa - Vigolzone

Bergianti Vino - Terre Vive - Carpi

Vittorio Graziano - Castelvetro di Modena

Camillo Donati - Felino

Denny Bini - Podere Cipolla - Reggio Emilia

Marta Valpiani - Castrocaro Terme

Paolo Francesconi - Faenza

Villa Papiano - Modigliana

Fattoria Alessandro Nicolucci - Predappio

Villa Venti - Roncofreddo

Vigne dei Boschi - Solarolo

Le Bottiglie

Luretta - Gazzola

Romagnoli - Vigolzone

Lusenti - Ziano Piacentino

Cantina della Volta - Bomporto

Paltrinieri - Bomporto

Podere Il Saliceto - Campogalliano

Podere Sotto il Noce - Castelvetro di Modena

Zucchi - San Prospero

Ancarani - Faenza

Gallegati - Faenza

Tre Monti - Imola

Chiara Condello - Predappio

Noelia Ricci - Predappio

Le Monete

Alessandro Zanardi - Casalecchio di Reno

Isola - Monte San Pietro

Marengoni - Ponte dell’Olio

Alessandro Fedrizzi - Valsamoggia

Fattoria Moretto - Castelvetro di Modena

Poderi Fiorini - Savignano sul Panaro

Valle delle Lepri - Coriano

Fattoria Monticino Rosso - Imola

Giovannini - Imola

Friuli Venezia Giulia

Le Chiocciole

I Clivi - Corno di Rosazzo

Le Due Terre - Prepotto

Ronco Severo - Prepotto

Ronco del Gnemiz - San Giovanni al Natisone

Vignai da Duline - San Giovanni al Natisone

Guerila - Ajdovščina

Movia - Brda

Roncùs - Capriva del Friuli

Borgo San Daniele - Cormons

Edi Keber - Cormons

Simon di Brazzan - Cormons

Skerk - Duino Aurisina

Zidarich - Duino Aurisina

Gravner - Gorizia

La Castellada - Gorizia

Damijan Podversic - Gorizia

Klabjan - Osp

Skerlj - Sgonico

Burja - Vipava

Le Bottiglie

Le Vigne di Zamò - Manzano

Marco Sara - Povoletto

Borut Blažič - Brda

Reia - Brda

Marjan Sim

ič - Brda

Mle

nik - Bukovica

Colle Duga - Cormons

Dario Raccaro - Cormons

Zaro 1348 - Izola

Murva Renata Pizzulin - Moraro

Stemberger - Sežana

Le Monete

Tarlao Vignis in Aquileia - Aquileia

Stroppolatini - Cividale del Friuli

Visintini - Corno di Rosazzo

Borgo delle Oche - Valvasone Arzene

Borgo Savaian - Cormons

Maurizio Buzzinelli - Cormons

Thomas Kitzmüller - Cormons

Lazio

Le Chiocciole

Casale della Ioria - Acuto

Marco Carpineti - Cori

De Sanctis - Frascati

Damiano Ciolli - Olevano Romano

Le Bottiglie

Sergio Mottura - Civitella d’Agliano

Marco Antonelli - Olevano Romano

La Visciola - Piglio

Le Monete

Vitus Vini - Roma

Liguria

Le Chiocciole

Terre Bianche - Dolceacqua

Cascina delle Terre Rosse - Finale Ligure

Walter De Battè - Riomaggiore

Possa - Riomaggiore

Santa Caterina - Sarzana

Le Bottiglie

VisAmoris - Imperia

Bruna - Ranzo

Cantina Cinque Terre - Riomaggiore

Maccario Dringenberg - San Biagio della Cima

Lombardia

Le Chiocciole

Togni Rebaioli - Darfo Boario Terme

Cavalleri - Erbusco

La Costa - La Valletta Brianza

Dirupi - Ponte in Valtellina

Barone Pizzini - Provaglio d’Iseo

Ar.Pe.Pe. - Sondrio

Fay - Teglio

Andrea Picchioni - Canneto Pavese

Calatroni - Montecalvo Versiggia

Agnes - Rovescala

Le Bottiglie

Ca’ del Vent - Cellatica

Nino Negri - Chiuro

Rainoldi - Chiuro

Corte Fusia - Coccaglio

Montonale - Desenzano del Garda

Ca’ del Bosco - Erbusco

Mosnel - Passirano

Pasini - San Giovanni - Puegnago del Garda

La Perla Marco Triacca - Teglio

Tenuta Scerscé - Tirano

Bruno Verdi - Canneto Pavese

Frecciarossa - Casteggio

Tenuta Mazzolino - Corvino San Quirico

Conte Vistarino - Pietra de’ Giorgi

Le Monete

San Michele - Capriano del Colle

Tenuta Quadra - Cologne

Marche

Le Chiocciole

Andrea Felici - Apiro

Collestefano - Castelraimondo

Pievalta - Maiolati Spontini

Fattoria San Lorenzo - Montecarotto

F.lli Bucci - Ostra Vetere

Poderi Mattioli - Serra de’ Conti

La Staffa - Staffolo

Pantaleone - Ascoli Piceno

Valter Mattoni - Castorano

Aurora - Offida

Le Caniette - Ripatransone

Le Bottiglie

Ca’ Liptra - Cupramontana

La Marca di San Michele - Cupramontana

Bisci - Matelica

Borgo Paglianetto - Matelica

Cantine Belisario - Matelica

Umani Ronchi - Osimo

Vignamato - San Paolo di Jesi

Casalfarneto - Serra de’ Conti

Emanuele Dianetti - Carassai

Clara Marcelli - Castorano

Oasi degli Angeli - Cupra Marittima

Le Monete

Fattoria Nannì - Apiro

Brunori - Jesi

Dottori Edoardo - Maiolati Spontini

Cantina Sant’Isidoro - Corridonia

Tenuta Santori - Montebove - Ripatransone

Molise

Le Chiocciole

Agricolavinica - Ripalimosani

Le Bottiglie

Claudio Cipressi Società Agricola - San Felice del Molise

Piemonte

Le Chiocciole

Le Piane - Boca

Benito Favaro - Piverone

Odilio Antoniotti - Sostegno

Cascina delle Rose - Barbaresco

Cascina Roccalini - Barbaresco

Serafino Rivella - Barbaresco

Roagna - Barbaresco

E. Pira & Figli - Chiara Boschis - Barolo

Giuseppe Rinaldi - Barolo

G.D. Vajra - Barolo

Valfaccenda - Canale

Cavallotto Tenuta Bricco Boschis - Castiglione Falletto

Ezio Cerruti - Castiglione Tinella

Cascina Corte - Dogliani

San Fereolo - Dogliani

Anna Maria Abbona - Farigliano

Trediberri - La Morra

Cascina Fontana - Monforte d’Alba

Conterno Fantino - Monforte d’Alba

Ferdinando Principiano - Monforte d’Alba

Piero Busso - Neive

Sottimano - Neive

Elvio Cogno - Novello

Mossio Fratelli - Rodello

Cascina Fornace - Santo Stefano Roero

Alberto Oggero - Santo Stefano Roero

Fiorenzo Nada - Treiso

Alessandria Fratelli - Verduno

Iuli - Cerrina Monferrato

Cascina San Michele - Marco Minnucci - Costigliole d’Asti

Luigi Spertino - Mombercelli

Vigneti Massa - Monleale

Oltretorrente - Paderna

Tenuta Migliavacca - San Giorgio Monferrato

Carussin - San Marzano Oliveto

Le Bottiglie

Nervi - Gattinara

Proprietà Sperino - Lessona

Cantina del Pino - Barbaresco

Giuseppe Cortese - Barbaresco

Gaja - Barbaresco

Borgogno & Figli - Barolo

Bartolo Mascarello - Barolo

Scarzello - Barolo

Azelia - Castiglione Falletto

Bricco Rocche - Bricco Asili - Castiglione Falletto

Vietti - Castiglione Falletto

Marziano Abbona - Dogliani

Ca’ Viola - Dogliani

Brandini - La Morra

Mario Marengo - La Morra

Giulia Negri - Serradenari - La Morra

Mauro Veglio - La Morra

Vigneti Luigi Oddero e Figli - La Morra

Domenico Clerico - Monforte d’Alba

Giacomo Conterno - Monforte d’Alba

Giacomo Fenocchio - Monforte d’Alba

Elio Grasso - Monforte d’Alba

Réva - Monforte d’Alba

Giovanni Almondo - Montà d’Alba

Bruno Giacosa - Neive

Paitin - Neive

Gian Luca Colombo - Segni di Langa - Roddi

460 Casina Bric - Serralunga d’Alba

Casa E. di Mirafiore - Serralunga d’Alba

Ettore Germano - Serralunga d’Alba

Massolino - Serralunga d’Alba

Giovanni Rosso - Serralunga d’Alba

G.B. Burlotto - Verduno

Contratto - Canelli

Vigne Marina Coppi - Castellania Coppi

Sette - Nizza Monferrato

La Mesma - Novi Ligure

Le Monete

Marco e Vittorio Adriano - Alba

Marco Porello - Canale

Renzo Castella - Diano d’Alba

Nicholas Altare - Dogliani

Simone Scaletta - Monforte d’Alba

499 - Santo Stefano Belbo

Guido Porro - Serralunga d’Alba

L’Armangia - Canelli

Cascina Gentile - Capriata d’Orba

Gianni Doglia - Castagnole delle Lanze

Giordano Lombardo - Gavi

Laiolo Reginin - Vinchio

Puglia

Le Chiocciole

Giancarlo Ceci - Andria

Antica Enotria - Cerignola

Paolo Petrilli - Lucera

d’Araprì - San Severo

Garofano Vigneti e Cantine - Copertino

Alessandro Bonsegna - Nardò

L’Archetipo - Castellaneta

Plantamura - Gioia del Colle

Gianfranco Fino - Manduria

Morella - Manduria

Le Bottiglie

Cantine Carpentiere - Corato

Rosa del Golfo - Alezio

Palamà - Cutrofiano

Cosimo Taurino - Guagnano

Vallone - Lecce

Castel di Salve - Tricase

Pietraventosa - Gioia del Colle

Felline - Manduria

Masseria Cuturi - Manduria

Le Monete

Rivera - Andria

Agricola Paglione - Lucera

Ariano Terra & Famiglia - San Severo

Cupertinum - Cooperativa di Copertino - Copertino

Sardegna

Le Chiocciole

Lorenzo Pusole - Baunei

Giuseppe Sedilesu - Mamoiada

Le Bottiglie

Fradiles - Atzara

Berritta - Dorgali

Olianas - Gergei

Francesco Cadinu - Mamoiada

Cantina Gungui - Mamoiaiada

Orgosa - Orgosolo

I Garagisti di Sorgono - Sorgono

Le Monete

Cantina Castiadas - Castiadas

Audarya - Serdiana

Sicilia

Le Chiocciole

Valdibella - Camporeale

Barraco - Marsala

Marco De Bartoli - Marsala

Cantine Barbera - Menfi

Ferrandes - Pantelleria

Centopassi - San Cipirello

Castellucci Miano - Valledolmo

Calcagno - Castiglione di Sicilia

Frank Cornelissen - Castiglione di Sicilia

Bonavita - Messina

I Vigneri - Milo

Tenuta delle Terre Nere - Randazzo

COS - Vittoria

Arianna Occhipinti - Vittoria

Le Bottiglie

Aldo Viola - Alcamo

Planeta - Menfi

Tasca d’Almerita - Sclafani Bagni

I Custodi delle Vigne dell’Etna - Castiglione di Sicilia

Passopisciaro - Castiglione di Sicilia

Girolamo Russo - Castiglione di Sicilia

Tenuta di Castellaro - Lipari

Benanti - Viagrande

Gulfi - Chiaramonte Gulfi

Manenti - Vittoria

Le Monete

CVA - Canicattì

Di Legami - Castellammare del Golfo

Tenuta Gorghi Tondi - Mazara del Vallo

Bosco Falconeria - Partinico

Funaro - Santa Ninfa

Poggio di Bortolone - Chiaramonte Gulfi

Toscana

Le Chiocciole

Tenuta di Valgiano - Capannori

I Luoghi - Castagneto Carducci

Podere Concori - Gallicano

Fabbrica di San Martino - Lucca

Antonio Camillo - Manciano

Caiarossa - Riparbella

Ampeleia - Roccatederighi

Sassotondo - Sorano

I Mandorli - Suvereto

Fattoria di Bacchereto Terre a Mano - Carmignano

Frascole - Dicomano

Fattoria Selvapiana - Rufina

Corzano e Paterno - San Casciano in Val di Pesa

Isole e Olena - Barberino Tavarnelle

Badia a Coltibuono - Gaiole in Chianti

Riecine - Gaiole in Chianti

Castello dei Rampolla - Panzano in Chianti

Le Cinciole - Panzano in Chianti

Monte Bernardi - Panzano in Chianti

Caparsa - Radda in Chianti

Monteraponi - Radda in Chianti

Montevertine - Radda in Chianti

Val delle Corti - Radda in Chianti

Petrolo - Bucine

Stefano Amerighi - Cortona

Baricci - Montalcino

Fornacina - Montalcino

Il Paradiso di Manfredi - Montalcino

Le Chiuse - Montalcino

Poderi Sanguineto I e II - Montepulciano

Podere della Civettaja - Pratovecchio Stia

Cappellasantandrea - San Gimignano

Montenidoli - San Gimignano

Le Bottiglie

Le Macchiole - Bolgheri

Tenuta San Guido - Bolgheri

Tenuta Lenzini - Capannori

Ca’ Marcanda - Castagneto Carducci

Grattamacco - Castagneto Carducci

Terenzuola - Fosdinovo

Roccapesta - Scansano

Buondonno - Castellina in Chianti

Castell’in Villa - Castelnuovo Berardenga

Rocca di Castagnoli - Gaiole in Chianti

Tenuta di Carleone - Radda in Chianti

Podere Il Carnasciale - Bucine

Biondi Santi Tenuta il Greppo - Montalcino

Il Colle - Montalcino

La Cerbaiola - Salvioni - Montalcino

Le Ragnaie - Montalcino

Poggio di Sotto - Tenuta San Giorgio - Montalcino

Sesti - Castello di Argiano - Montalcino

Stella di Campalto - Montalcino

Tiezzi - Montalcino

Boscarelli - Montepulciano

Il Colombaio di Santa Chiara - San Gimignano

Vini Franchetti - Sarteano

Le Monete

Podere Sgretoli - Montecarlo

Podere Il Balzo - Rufina

Paolo e Lorenzo Marchionni a Vigliano - Scandicci

Podere Erica - Barberino Val d’Elsa

Migliarina e Montozzi - Bucine

Pian delle Querci - Montalcino

Paterna - Terranuova Bracciolini

Trentino

Le Chiocciole

Lorenzo Bongiovanni - Avio

Eugenio Rosi - Calliano

Pojer & Sandri - Faedo

Maso Furli - Lavis

Vignaiolo Fanti - Lavis

Foradori - Mezzolombardo

Redondel - Mezzolombardo

Francesco Poli - Vallelaghi

Le Bottiglie

Tenuta San Leonardo - Avio

Agricola MOS - Cembra Lisignago

Zanotelli Elio & F.lli - Cembra Lisignago

Cantine Monfort - Lavis

Cantina Toblino - Madruzzo

Dorigati - Mezzocorona

Andrea Martinelli - Mezzocorona

Letrari - Rovereto

Ferrari - Trento

Le Monete

La Vis - Lavis

Cantina Romanese - Levico Terme

Marco Donati - Mezzocorona

Umbria

Le Chiocciole

Adanti - Bevagna

Antonelli San Marco - Montefalco

Paolo Bea - Montefalco

Tabarrini - Montefalco

Palazzone - Orvieto

Le Bottiglie

Tenuta Bellafonte - Bevagna

Fratelli Pardi - Montefalco

Raìna - Montefalco

Romanelli - Montefalco

Decugnano dei Barbi - Orvieto

Le Monete

Zanchi - Amelia

Di Filippo - Cannara

Bocale - Montefalco

Cantina Colle Ciocco - Montefalco

Valle d’Aosta

Le Chiocciole

Les Granges - Nus

La Vrille - Verrayes

Le Bottiglie

Didier Gerbelle - Aymavilles

Les Crêtes - Aymavilles

Lo Triolet - Introd

Anselmet - Villeneuve

La Plantze - Villeneuve

Veneto

Le Chiocciole

Le Fraghe - Cavaion Veronese

Monte Santoccio - Fumane

Camerani - Corte Sant’Alda - Adalia - Mezzane di Sotto

Monte Dall’Ora - San Pietro in Cariano

Speri - San Pietro in Cariano

La Biancara - Gambellara

Gini - Monteforte d’Alpone

Prà - Monteforte d’Alpone

Filippi - Soave

Leonildo Pieropan - Soave

Il Filò Delle Vigne - Baone

Vigneto Due Santi - Bassano del Grappa

Bele Casel - Caerano di San Marco

Mongarda - Farra di Soligo

Ca’ dei Zago - Valdobbiadene

Casa Coste Piane - Valdobbiadene

Sorelle Bronca - Vidor

Case Paolin - Volpago del Montello

Le Bottiglie

Giovanna Tantini - Castelnuovo del Garda

Secondo Marco - Fumane

Giuseppe Quintarelli - Negrar

Rubinelli Vajol - San Pietro in Cariano

Ca’ Rugate - Montecchia di Crosara

Dama del Rovere - Monteforte d’Alpone

Suavia - Soave

Follador Francesco - Valdobbiadene

Le Monete

Monte del Frà - Sommacampagna

Pietro Zanoni - Verona

La Cappuccina - Monteforte d’Alpone

Nicos Brustolin - Vidor

