Tra “Chiocciole” e “Bottiglie”, la sostenibilità, il sociale e non solo: ecco Slow Wine 2023

A WineNews Giancarlo Gariglio, curatore della guida ai vini di Slow Food, che non giudica “solo” le bottiglie, ma anche il lavoro dei produttori. “Il cambiamento climatico è in atto, e dai produttori vediamo risposte in ordine sparso. Serve una messa a sistema, e che lo Stato si faccia carico della ricerca. Attenzione alla sostenibilità “sociale”: anche nei territori ricchi del vino non mancano casi in cui i diritti di chi lavora non sono rispettati”. La presentazione l’8 ottobre a Milano, con una riflessione sul ruolo futuro delle Denominazioni ...

