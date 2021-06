Vino e affari: a Delicato Family Wines due cantine di Francis Ford Coppola, che entra in Cda

Seguendo un percorso simile a quello che ha portato Italian Wine Brands ad acquisire Enoitalia, in Usa fa rumore l’affare sviluppato tra due nomi di primissimo piano, ovvero un colosso come Delicato Family Wines, e un produttore celeberrimo come Francis Ford Coppola. Perchè come spiega una nota ufficiale, il portafoglio vini di Francis Ford Coppola e le cantine di Sonoma Francis Ford Coppola Winery e Virginia Dare Winery situata a Geyserville, compreso il vigneto Archimedes, si uniranno a Delicato. Di contro, Coppola avrà una partecipazione azionaria in Delicato Family Wines, e sarà nel consiglio di amministrazione. Mentre Inglenook e Domaine de Broglie Winery rimarranno sotto la proprietà e la gestione esclusivamente della famiglia Coppola. Un accordo importante, che secondo una nota ufficiale di Delicato Family Wines e di Francis Ford Coppola Winery, “rafforzando le due famiglie e creando il quinto fornitore di tutto il vino sopra gli 11 dollari nel mercato statunitense, così come il quinto fornitore per volume in tutti i segmenti di prezzo, ed il terzo esportatore di vini della California”. Riservate le cifre dell’affare, che dovrebbe completarsi entro il prossimo mese, dopo tutti i via libera previsti dalle normative.

“Nella mia vita, Coppola è diventato un nome familiare in tutta l’America. Quello che è iniziato come un sogno di acquistare un cottage di famiglia nella Napa Valley si è trasformato in un business da oltre un milione di casse che produce vini iconici e premiati. Sono orgoglioso di annunciare di aver trovato il partner perfetto per far crescere ancora la nostra cantina di famiglia. Anche Delicato è a guida familiare e condivide valori di base simili: integrità, rispetto, qualità, responsabilità, partnership, eccellenza e comunità”, ha detto il regista e produttore Francis Ford Coppola.

“C’è un forte feeling culturale tra le nostre due aziende, e combinando due portafogli altamente complementari, creiamo una realtà più diversificata. Questo ci mette in una posizione forte nelle categorie chiave di crescita per capitalizzare le tendenze positive del mercato, guidare la crescita della redditività e creare opportunità per i nostri dipendenti. Questa è un’espansione eccitante e significativa per Delicato Family Wines, in quanto portiamo Francis Ford Coppola Winery e i suoi marchi sotto il nostro portafoglio. Non vediamo l’ora di sfruttare la creatività di Francis Ford Coppola e le sue capacità nel settore dei vini pregiati che hanno attratto consumatori, distributori e rivenditori a livello globale, rafforzando ulteriormente la nostra strategia di portafoglio”, ha commentato l’ad di Delicato, Chris Indelicato.

Copyright © 2000/2021