Vino e affari: Treasury Wine Estates compra Frank Family Vineyards per 315 milioni di dollari

Se ancora a causa del Covid persone e merci fanno fatica a viaggiare, a non fermarsi mai sono i capitali che movimentano anche gli investimento nel mondo del vino. E in queste ore, tra Australia ed Usa, arriva la notizia di un affare da 315 milioni di dollari, con i quali il colosso australiano Treasury Wine Estates (già proprietario di brand come Pendfolds, 19 Crimes, Beringer, Blossom Hille (e anche Cavaliere d’Oro, legato allo storico Castello di Gabbiano nel Chianti Classico, e con cui Twe commercializza anche vini di Puglia, Sicilia e Veneto) ha annunciato l’acquisizione della realtà californiana Frank Family Vineyards, tra le più importanti nel segmento di lusso dei vini americani (con un portfolio di prodotti che va dai 38 ai 225 dollari a bottiglia ed un volume superiore a 1,7 milioni di casse da 9 litri, intorno ai 20 milioni di bottiglie all’anno, ndr).

“L’acquisizione di Frank Family Vineyards rappresenta un’eccezionale aggiunta complementare al portafoglio di marchi Treasury Americas e è un altro passo importante verso la nostra ambizione di diventare il leader del mercato del vino premium nelle Americhe. Questa è una rara opportunità di acquisire un marchio di lusso e un portafoglio di vini che i consumatori apprezzano e con cui si collegano. Questa impresa ha una storia orgogliosa e coerente e una comprovata esperienza di successo, essendo stata sapientemente costruita e guidata da Rich e Leslie. Insieme a loro, siamo entusiasti del potenziale futuro che sarà sbloccato da i punti di forza delle piattaforme di vini di lusso di Treasury Americas”, ha commentato Tim Ford, ad Treasury Wine Estates.

“Leslie e io non vediamo l’ora di continuare a far parte del prossimo capitolo della Frank Family Vineyards, un’attività che abbiamo speso quasi tre decenni a far diventare un amato marchio di vini di lusso. Siamo stati orgogliosi di creare un’atmosfera familiare tra il nostro staff e i nostri ospiti e sappiamo che questa eredità continuerà. Noi, insieme al nostro team, siamo entusiasti di rimanere attivamente coinvolti con Frank Family, pur assumendo nuovi ruoli di leadership con Treasury Americas”, ha detto Rich Frank, fondatore di Frank Family Vineyards.

