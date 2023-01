Vino e salute, la moderazione è la via. Lo dicono storia e buon senso, lo conferma la scienza

A volte serve la scienza, per dimostrare e riaffermare quello che il buon senso e l’empirismo, da millenni (come dimostrano i classici greci, ma anche la Bibbia, dove il vino è citato 224 volte), ha già affermato e dimostrato. Ovvero, che la misura, la moderazione, e l’educazione, e non la paura e la proibizione, sono la chiave del benessere, fisico e mentale. Vale, ovviamente, anche per il vino, che oggi, nel calderone generale dell’alcol, o meglio ancora del rapporto tra consumo di alcol e salute, rischia di vedersi delegittimato e penalizzato, suo malgrado. Messaggio ribadito, ieri, da accademici e ricercatori nel Simposio su “Vino e salute, tra alimentazione e benessere”, a Napoli. Che è arrivata proprio nei giorni in cui la Commissione Europea, in maniera discutibile, ovvero senza ascoltare il parere negativo del Parlamento Europeo, ha autorizzato l’Irlanda ad inserire nelle etichette delle bevande alcoliche gli “healt warning” come nei pacchetti delle sigarette. A corollario dei messaggi di vicinanza al settore dei Ministri della Salute, Orazio Schillaci, che ha sottolineato il valore del vino e della dieta mediterranea, e ha annunciato campagne di informazione e di educazione alimentare, e di quello dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, che ha ribadito come il modello alimentare italiano e mediterraneo, ed il vino, che è “un gioiello della nostra patria”, e di decine di studi scientifici prodotti negli anni, su campioni diversi, legati a malattie cardiovascolari, neurologiche, diabete, che hanno dimostrato come un consumo moderato di vino (ma anche di alcol più in generale), nella stragrande maggioranza delle situazioni e in assenza di specifiche condizioni patologiche, riduca i rischi di infarti ed ictus, che sono la prima causa di morte nel mondo, e sia preferibile al non bere affatto e, ovviamente, al bere troppo, come hanno spiegato scienziati e ricercatori come Luc Djoussè, direttore di ricerca del Dipartimento di Medicina della Harvard Medical School, Vincenzo Montemurro, cardiologo e membro del Consiglio direttivo della Società italiana di Cardiologia, Pierre-Louis Teissedre, presidente della Commissione Sicurezza e Salute Oiv, Giorgio Calabrese, medico dietologo, presidente Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, e Rosario Iannacchero, neurologo, e presidente Società Italiana Studio Stroke, a lanciare un messaggio che può essere una buona sintesi di quello che si deve fare a tutela del vino, ma anche della libertà di scelta dei cittadini, è nella conclusione della relazione (integrale sempre su Winenews) di Luigi Moio, enologo e presidente dell’Organizzazione Mondiale della Vigna e del Vino (Oiv).

“Più che ridurre i consumi, è necessario parlare di razionalizzazione, di consumo intelligente, di consumo responsabile. È l’unico modo - ha detto Moio - per eludere una delegittimazione del vino che spianerebbe la strada ai movimenti anti-alcol i quali oscurerebbero la verità sul vino determinando, più un danno che un aiuto alla salute pubblica. Tuttavia, la strategia di tutela dell’integrità del vino e di una sua giusta difesa non può essere impostata esclusivamente sulle solite, anche se validissime ma non sufficienti, argomentazioni basate sulla storia, la tradizione, gli aspetti culturali, paesaggistici, di tradizione e così via. Ai dati scientifici è necessario rispondere con altrettante evidenze scientifiche e tanta ragionevolezza, ed il vino ha tutte le carte in regola per percorrere questa strada e sconfiggere agevolmente questo ennesimo attacco”.

Gli studi citati a beneficio di chi sostiene che il vino consumato in maniera regolare e moderata aiuti su molti aspetti legati alla salute, sono stati decine, più o meno grandi, più o meno recenti, dall’Italia, dalla Francia (come quello storico sul celeberrimo “Paradosso francese” di Renaud), dagli Stati Uniti, ma anche dall’Asia, dalla Scandinavia e non solo. E tutti, è stato ribadito, convergono in direzione “ostinata e contraria”, per citare Fabrizio De Andrè, a confutare quello pubblicato sulla rivista “Lancet”, e criticatissimo, alla base delle tesi dell’Oms, ma anche della Commissione che in Europa si batte per la sacrosanta lotta al cancro, e che sostiene che non esiste un livello di consumo che non sia rischioso.

“Ma i tempi che viviamo sono questi. E noi enologi - ha detto il presidente Assoenologi, Riccardo Cotarella - mai avremmo pensato di doverci comportare come baluardi, come difensori del vino italiano e non solo. Ma non ci tiriamo indietro. Dobbiamo garantire a tutti quelli che amano il vino la nostra opera di difensori di questo prodotto, che come nessun altro è simbolo dell’Italia intera. Ormai, con regolare cadenza, il vino è oggetto di attacchi folli, scriteriati, ormai è scontato, e questi attacchi sono micidiali, profondi, dichiarano il vino come un prodotto completamente cancerogeno. Ma la dieta medieterranea, che, da poco, è dichiarata Patrimonio Unesco, universale, contempla un bicchiere a pasto, ed è riconosciuta da tutti come la più sana. Impossibile che siano tutti matti. Per dire no a questa deriva serve la scienza, servono strumenti incontrovertibili, per questo siamo qui. Il consumo moderato non basta, deve essere anche intelligente. Servono risposte precise, le divulgheremo, saremo attaccati ma non abbiamo paura di nessuno, il coraggio non ci manca. Il vino non è ne causa né panacea di tutti i mali. Il vino, come dice Giorgio Calabrese, è un alimento liquido con poco alcol, i superalcolici sono alcol con altre sostanze, non si può parlare di alcolici in generale, si deve parlare di vino e di altri alcolici”.

E lo dicono i dati e le relazioni illustrate dai ricercatori. “Una persone su cinque, nel mondo, soffre di insufficienza cardiaca, ed i fattori di rischio principali sono il genere maschile, tabagismo, la poca attività sportiva, il sovrappeso e così via e così via. Se si guarda al consumo di vino e alcolici, considerando che la dose considerata come moderata dalla stessa Oms è di 30/40 grammi al giorno per gli uomini, ovvero 2-3 bicchieri di vino, e qualcosa di meno per le donne, emerge che, con un consumo simile, ci sono riduzioni di rischio tra il 20% ed il 60% per patologie come infarto, ipertensione e così via, mentre il rischio ovviamente aumenta con un consumo eccessivo”, ha spiegato Luc Djoussè, direttore di ricerca del Dipartimento di Medicina della Harvard Medical School. E questo vale anche per quanto riguarda aspettativa di vita, Alzheimer, malattie cardiovascolari e così via: “un consumo moderato mostra effetti benefici migliori rispetto non solo a chi eccede, ma anche a chi non beve affatto”, ha rilanciato Pierre-Louis Teissedre, presidente della Commissione Sicurezza e Salute Oiv. Ed anche per il diabete di tipo 2, con il consumo moderato che riduce il rischio di svilupparlo, ha ribadito il nutrizionista Giorgio Calabrese, che ha aggiunto: il vino non è una bevanda, ma un alimento liquido, come il latte, come l’olio. Il vino è soprattutto acqua, poi alcol, ma anche tante sostanze meravigliose, polifenoli e così via, che fanno bene, e che il resto delle bevande alcoliche non ha. Gli irlandesi- ha detto Calabrese - hanno il diritto di fare quello che fanno, sono sovraccarichi di alcol, e devono tutelarsi. L’errore dell’Europa è far passare il messaggio che ovunque è così. Si deve dire che si beve l’acqua, e si gusta il vino”. Anzi, ha provocato Vincenzo Montemurro, approfondendo gli effetti benefici di un consumo moderato di vino per l’apparato cardiovascolare: “è arrivato il momento che il cardiologo prescriva una calice di vino di qualità al giorno, perchè fa bene, ma non prima dei 16-18 anni perchè l’organismo non ha gli enzimi per digerire l’etanolo”.

Con la scienza che, dunque, conferma, e dovrà farlo ancora, approfondendo il più possibile la conoscenza, quello che tutti, in fondo, sanno e sappiamo da sempre: “in medio stat virtus”.

Copyright © 2000/2023