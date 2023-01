Vino, alcol e salute: le ricerche che mostrano che il consumo moderato è la strada migliore

“Una persone su cinque, nel mondo, soffre di insufficienza cardiaca, e tra i fattori di rischio principali ci sono il genere maschile, tabagismo, la poca attività sportiva, il sovrappeso. Tanti studi portano a concludere che con un consumo di 2-3 bicchieri di vino al giorno per gli uomini, e qualcosa meno per le donne, ci sono riduzioni di rischio tra il 20% ed il 60% per patologie come infarto, ipertensione e così via, mentre il rischio ovviamente aumenta con un consumo eccessivo” .

