Vitamina preziosa per la ricerca. Il progetto di Fondazione Veronesi e Citrus raccoglie 240.000 euro

Vitamina preziosa per la ricerca. Quasi tre milioni di limoni per 600.000 retine vendute, si traducono in otto borse di ricerca, per un valore di 240.000 euro, raccolti a favore della ricerca scientifica di altissimo profilo. Sono i numeri de “I Limoni per la ricerca” n. 6, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi, realizzato in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano, tenuta in aprile ed arrivato a conclusione L’unione ha fatto la forza, a partire dai consumatori e dai supermercati che hanno aderito all’iniziativa sostenendo in modo concreto la ricerca scientifica d’eccellenza, oggi più che mai riconosciuta come indispensabile. Le otto borse di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi saranno destinate a ricercatori che lavorano nell’ambito della nutrigenomica e che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura di patologie che ancora oggi colpiscono numerose persone. “Grazie alla grande sensibilità dei consumatori e delle sempre più numerose insegne che hanno sostenuto questa nuova edizione - ha affermato Monica Ramaioli, dg Fondazione Umberto Veronesi - potremo finanziare il lavoro di otto eccellenti ricercatori che sono impegnati a trovare soluzioni di cura più efficaci per i pazienti di oggi e di domani. I limoni per la ricerca è un progetto che vede come prezioso partner l’azienda italiana Citrus, che con grande dedizione durante questi anni ha creduto fortemente nell’importanza di sostenere la ricerca scientifica e la corretta divulgazione a beneficio tutti noi”. Come ha spiegato Marianna Palella, ceo e founder Citrus l’Orto Italiano, “i limoni per la ricerca è un progetto sempre più apprezzato. Lo dimostra la crescente partecipazione della grande distribuzione organizzata, sia come punti di vendita coinvolti (+20%), sia come numero di insegne. E, mai come quest’anno, in tutte le regioni d’Italia credendo molto in questo progetto, Citrus ha aumentato gli investimenti per amplificarne la visibilità con una strategia sia online che offline. E, nel segno della trasparenza che contraddistingue tutti i nostri progetti, usciremo sui più importanti quotidiani per raccontare ai consumatori quanto è stato raccolto”.

