“World Nutella Day”: dal primo vasetto nato nel 1964 a 770 milioni venduti ogni anno in 160 Paesi

Se Giovanni Ferrero ha di che “sorridere”, essendo il “Paperone d’Italia”, n. 1 dei miliardari italiani, con 43,8 miliardi di dollari - le persone con un patrimonio che supera almeno il miliardo di euro residenti o nate nella Penisola, che hanno raggiunto quota 71, secondo quanto stimato da una ricerca dalla società benefit Ener2Crowd, dalla celeberrima classifica aggiornata da “Forbes”, che lo vede n. 26 a livello globale - il mondo si prepara a celebrare la crema di nocciole che, spalmata sul pane, rappresenta il prodotto più iconico dell’azienda di famiglia di Alba di cui è patron, ed uno dei simboli del made in Italy nel mondo: domani, 5 febbraio, è il “World Nutella Day”, la Giornata Mondiale della Nutella, inventata dal padre, Michele Ferrero, nel 1964, in pieno boom economico, e che ne registrò il logo - immutato fino ad oggi - lanciando il primo vasetto, di cui oggi se ne vendono 770 milioni ogni anno in 160 Paesi.

Fu, infatti, un successo istantaneo e mondiale, portato al cinema da Nanni Moretti nel film “Bianca” (nella scena in cui il protagonista Michele Apicella, alter ego del regista-attore, affoga l’ansia in un enorme barattolo alto 1 metro, creato proprio per il set; 1984); “cantato” da Giorgio Gaber nella canzone “Destra-Sinistra” (“Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella è ancora di sinistra”; 1994); raccontato nel libro “Il nuovo mondo Nutella. 60 anni di innovazione” da Gigi Padovani (con l’intervento di Clara Padovani e la prefazione dello stesso Giovanni Ferrero, per Rizzoli Bur Edizioni, 2024); e celebrato dalla mostra “joyn! Un viaggio nel mondo Nutella per i suoi 60 anni”, l’omaggio del Maxxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma, a cura di Chiara Bertini in collaborazione con Ferrero (fino al 20 aprile).

Ma qual è il suo segreto? “Tutto inizia ad Alba nel dopoguerra, in un piccolo laboratorio di pasticceria della famiglia Ferrero - scrive Gigi Padovani - dal fondatore Pietro al figlio Michele al nipote Giovanni, questa azienda familiare ha continuato a mietere successi, raggiungendo dimensioni globali, ma mantenendo comunque solide radici nel territorio di nascita, le Langhe. Senza mai perdere di vista la qualità del prodotto, garantita dall’integrazione verticale della supply chain, e attenendosi a rigorosi criteri etici di sostenibilità ambientale e sociale, il Gruppo Ferrero è oggi il terzo attore internazionale nel suo settore (con un fatturato in Italia di 1,8 miliardi di euro, in crescita del +3,5%, secondo il bilancio chiuso al 31 agosto 2024, e con un giro d’affari globale di 17 miliardi di euro, dall’ultimo fatturato disponibile, al 31 agosto 2023, ndr); dimensione raggiunta anche attraverso un’attività di acquisizione strategica che ha creato un vero e proprio “ecosistema Ferrero”. A tutto questo si aggiunge una comunicazione che ha saputo far diventare Nutella un “lovebrand”, una “madeleine” che sa di famiglia e casa: oggi è un’icona di modernità, amata da milioni di fan e oggetto di interpretazioni artistiche e gastronomiche. Nel 2024 Nutella ha festeggiato i suoi sessant’anni guardando avanti, dando vita a una nuova linea di prodotti, i “big five” - creme da spalmare, snack, biscotti, prodotti da forno, gelati - che l’hanno trasformata in un “powerbrand”: una marca che ha saputo allargare i propri ambiti d’azione, valicando la frontiera della propria categoria merceologica di provenienza”.

Nel 2024, secondo un’analisi di Glovo oltre 1 milione di prodotti Nutella sono stati consegnati in Italia, pari al 37% del consumo globale sulla piattaforma di delivery. La città italiana più golosa? È Caserta, che registra un incremento del +229% di ordini. Ma c’è anche una curiosità: l’accoppiata Nutella e pizza è in aumento del 23% negli ordini annuali con Firenze al top per crescita (+447%). Seguono Asti (+295%) e Trieste (+195%). Lo scorso anno gli utenti di Glovo hanno apprezzato soprattutto il gelato alla Nutella, i muffin ripieni e la crêpe.

L’iniziativa del “World Nutella Day” è nata il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso, blogger americana appassionata della Nutella di Ferrero, e, come ogni anno, invita gli appassionati a condividere foto, idee, ispirazioni e ricette sui social media (utilizzando #worldnutelladay e taggando @nutellaitalia!).

