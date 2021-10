“World Vegan Month”: a novembre si celebra il veganesimo, trend in continua crescita

È una delle tendenze maggiormente in crescita negli ultimi anni e per molti non si tratta di una semplice moda passeggera, come dimostrano il calo dei consumi di carne e la parallela crescita di domanda e offerta. Il veganismo, sistema di alimentazione che esclude l’uso di qualsiasi alimento di origine animale, nacque nel novembre 1944 a Londra, quando fu creata la prima associazione della storia, la Vegan Society, e venne coniato il termine “vegano”. Per questo motivo ogni anno, proprio a novembre, si festeggia il “World Vegan Month”, ricorrenza istituita nel 1994 da Louise Wallis, all’epoca presidente della Vegan Society, per celebrare i 50 anni dalla nascita dell’organizzazione. Per la “Giornata Mondiale del Vegano” Uber Eats ha rivelato come gli italiani stiano riducendo il consumo di carne e latticini spostandosi verso un’alimentazione più sostenibile, senza rinunciare al gusto. Nei primi dieci mesi del 2021 i piatti vegani hanno registrato un +165% di ordini rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre i ristoranti vegani presenti sull’app sono cresciuti del +28%. Il burger vegetale resta il cibo vegano più ordinato, ma nell’ultimo anno e mezzo, quello dalla pandemia, sono aumentati gli ordini di dolciumi di varia tipologia, dai cornetti integrali all’aloe vera e alla marmellata, dal brownie alla banana e cioccolato alle torte crudiste, fino al tiramisù e al plumcake all’arancia. “Nel World Vegan Month metteremo in primo piano e daremo particolare visibilità a tutti i nostri ristoranti partner che offrono cibi per vegani, flexitariani o coloro che semplicemente amano i pasti a base vegetale”, ha detto Jean Adrien Monleau, general manager Uber Eats Italia.

