“World’s 50 Best Hotels”, Passalacqua dal primo al secondo posto. Sono 4 gli italiani in classifica

L’hospitality di lusso made in Italy svetta ancora sul tetto del mondo: nella classifica “The World’s 50 Best Hotels”, il più prestigioso ranking internazionale che valuta indirizzi sparsi in 35 Paesi, il Passalacqua di Moltrasio, che lo scorso anno si era aggiudicato il primo posto, passa in seconda posizione, mantenendo comunque il podio. In classifica troviamo altri tre hotel tricolore, il Four Seasons Hotel Firenze, in posizione n. 19 (lo scorso anno era alla n. 9), e due new entry: il suggestivo Borgo Santandrea ad Amalfi (alla n. 20) e Castello di Reschio (n. 42), hotel di charme in Umbria. Il titolo di miglior hotel del mondo del 2024 spetta al Capella di Bangkok (che lo scorso anno era in undicesima posizione), mentre al terzo posto si piazza Rosewood Hong Kong. La classifica comprende strutture straordinarie in luoghi meravigliosi, in cui il lusso è rappresentato non solo dalle location, ma anche dalle esperienze indimenticabili che offrono, tra le quali la ristorazione, sempre più spesso stellata. La giuria è composta da oltre 500 persone, tra albergatori, giornalisti di viaggio, professionisti dell’ospitalità ed esperti viaggiatori di lusso, tutti scelti da Academy Chair.

Nel 2023 il nostro Paese aveva visto una propria eccellenza al primo posto nel mondo: quest’anno il Passalacqua di Moltrasio (Como), di proprietà della famiglia De Santis, passa in seconda posizione, ma si mantiene saldamente al top del ranking mondiale. Vince inoltre i titoli di “The Best Hotel in Europe” 2024 e il “Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award”, grazie agli alti standard di ospitalità e alla location ricca di storia. Situato in una suggestiva villa del Settecento affacciata sul panorama mozzafiato del Lago di Como, con 24 camere ognuna diversa dall’altra e arredata con pezzi unici di antiquariato, incarna perfettamente lo spirito unico della “Dolce” Vita italiana (la resident chef è Viviana Varese). Al n. 19 della classifica troviamo il secondo indirizzo del Belpase, il Four Seasons Hotel Firenze: in una delle città da sempre più amate dai turisti di tutto il mondo, l’hotel si trova nel rinascimentale Palazzo della Gherardesca, con il più grande giardino privato di Firenze, una splendida vista sulla Cupola del Brunelleschi ed il ristorante una stella Michelin Il Palagio.

Subito dopo, al n. 20, Borgo Santandrea di Amalfi (Salerno), costruito su un’antica parete rocciosa direttamente sul mare. Le tonalità del bianco e del blu caratterizzano questa dimora chic, ricca di mobili vintage e manufatti dell’iconico architetto e designer Gio Ponti. Borgo Santandrea ha un beach club ed un molo privati, un’ampia piscina che si affaccia sul Mar Tirreno, oltre a due bar e tre ristoranti (di cui uno vanta una stella Michelin).

New entry di tutto rispetto per il quarto hotel italiano in classifica, al n. 42: Castello di Reschio, frutto dell’ingegno del conte Benedikt Bolza, architetto di grande talento, e di sua moglie Donna Nencia Corsini (sorella del principe Duccio Corsini di Fattoria Le Corti nel Chianti, ndr), vanta una serie di ville private e 36 suite incantevoli, che consentono agli ospiti di immergersi nell’ambiente naturale dell’Umbria. Non mancano due ristoranti panoramici ed un centro equestre, con i migliori cavalli da dressage di razza spagnola.

