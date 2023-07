“World’s Best Vineyards 2023”: Ceretto migliore cantina in Italia, Antinori in “Hall of Fame”

Catena Zapata, in Argentina, è la cantina più bella del mondo, mentre Ceretto, icona delle Langhe, con il suo “Acino” sui vigneti e non solo, è la più bella di Italia. E’ il verdetto della “World’s Best Vineyards 2023”, annunciata ieri (nella tarda serata), in Rioja, che vede così la celebre cantina argentina raggiungere nella “Hall of Fame” (e per questo fuori gara) la monumentale cantina Antinori nel Chianti Classico, al n. 1 nel 2022, e Zuccardi Valle de Uco, ancora dall’argentina (al top per tre anni consecutivi, dal 2019 al 2021, in un periodo, però, condizionato dal periodo del Covid, e con una lista meno dinamica, ndr). E se a completare il podio 2023 ci sono altre due cantine di enorme fascino come Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal in Rioja, in Spagna, e Vik, dalla Cachpoal Valley, in Cile, la Ceretto, guidata da una delle famiglie che più hanno segnato la storia recente dell’enogastronomia delle Langhe, con il vino, ma anche con i noccioleti e con l’alta ristorazione, con il Piazza Duomo di Alba, tre stelle Michelin, insieme allo chef Enrico Crippa, e alla sottostante trattoria d’autore La Piola, e con il brand di pasticceria “Relanghe”, è in questa edizione l’unica realtà italiana in “Top 50”, al n. 29, accompagnata, guardando alle prime 100 posizioni, da Villa Sandi, meraviglia di stampo palladiano cuore di uno dei nomi più importanti del Prosecco, della famiglia Polegato, al n. 54, seguita, al n. 59, dalla storica Tenuta San Leonardo, eccellenza del Trentino della famiglia Guerrieri Gonzaga. Al n. 62, invece, si scende in Sicilia, con Donnafugata, una delle cantine che hanno segnato il rinascimento del vino dell’Isola, con la guida della famiglia Rallo, che precede di poco la Tenuta Cavalier Pepe, riferimento del vino d’Irpinia, della famiglia Pepe. Al n. 87, invece, c’è Castello Banfi, cantina che ha segnato la storia contemporanea del territorio del Brunello di Montalcino, sotto la guida salda della famiglia Mariani, mentre, in posizione n. 99, c’è Ferrari Trento, cantina n. 1 del Trentodoc, e da cui è partita l’avventura enoica della famiglia Lunelli.

“La lista ogni anno ci sorprende con vigneti unici, esperienze di visita impareggiabili, architetture avveniristiche o protette dall’Unesco e cantine a conduzione familiare con tour intimi. Un elenco che fornisce una panoramica delle migliori esperienze enologiche a tutto tondo. Con grande felicità accogliamo questo premio speciale, che ci vede salire nella classifica, al n. 29”, commenta la famiglia Ceretto, secondo cui il premio è “un riconoscimento al nostro lavoro quotidiano: dalla vigna allo spazio accoglienza della Tenuta Monsordo Bernardina, sormontato dall’iconico “Acino”. Un luogo immersivo per conoscere a fondo la nostra quotidianità, dai vigneti delle Langhe a quelli del Roero. Il nostro racconto inizia da una mappa che denota e limita i mille volti di questa terra. Un percorso che concludiamo con l’assaggio delle differenti peculiarità che ognuno dei nostri vini è in grado di esprimere, nel pieno rispetto del terroir di Langa”. Il concorso mondiale per l’enoturismo, ricorda una nota, è stato lanciato a Londra dalla William Reed nel 2019, e, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, nei primi anni si conferma, all’edizione n. 5, riferimento atteso per questo segmento in forte espansione. I parametri sono tanti e non rigidamente limitati, è piuttosto l’esperienza complessiva degli esperti che definisce il valore dell’accoglienza in cantina.

La classifica viene formata guardando ad esperienze che arrivano da 22 regioni e Paesi del mondo importanti per la produzione di vino, ciascuno con un panel di 36 professionisti tra sommelier, giornalisti ed esperti nel settore enoturistico ed enogastronomico guidati da un capo-panel che in Italia è Chiara Giorleo, critica enogastronomica e formatrice freelance; sette le preferenze a testa da assegnare tra cantine del proprio Paese di origine ed estero da indicare liberamente (non c’è un elenco predefinito) con tanto di motivazioni per arrivare al calcolo finale cui concorrono i voti di tutti i panel che definisce le migliori 100 cantine al mondo in termini di ospitalità.

“È un’attesa ricca di tensione quella che precede la rivelazione dei 100 nomi e spesso una sorpresa scoprire le destinazioni enoturistiche preferite dai colleghi internazionali: alla definizione della classifica contribuiscono i voti di tutti i panel, non solo quello del proprio paese. Questo senza tralasciare il valore del tour nel Paese ospitante la premiazione - come questo in Rioja - con l’augurio che un giorno si possa portare l’appuntamento in Italia” dichiara la referente Italia del Concorso “World’s Best Vineyards 2023”, Chiara Giorleo.

Focus - La “World’s Best Vineyards 2023”

1 Catena Zapata - Argentina

2 Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal - Spagna

3 VIK - Cile

4 Creation - Sudafrica

5 Château Smith Haut Lafitte - Francia

6 Bodega Garzón - Uruguay

7 Montes - Cile

8 Domäne Schloss Johannisberg - Germany

9 Bodegas Salentein - Argentina

10 El Enemigo Wines - Argentina

11 Rippon - New Zealand

12 Weingut Dr. Loosen - Germany

13 Finca Victoria - Durigutti Family Winemakers - Argentina

14 Domäne Wachau - Austria

15 Quinta do Crasto - Portogallo

16 Quinta do Noval - Portogallo

17 d’Arenberg - Australia

18 Château d’Yquem - Francia

19 Château Pape Clément - Francia

20 Jordan Vineyard & Winery - US

21 González Byass – Bodegas Tio Pepe - Spagna

22 Maison Ruinart - Francia

23 Champagne Bollinger - Francia

24 Bodega Colomé - Argentina

25 Viñedos de Alcohuaz - Cile

26 Henschke - Australia

27 Abadía Retuerta - Spagna

28 Brooks Wine - US

29 Ceretto - Italy

30 Bodega Bouza - Uruguay

31 Champagne Billecart-Salmon - Francia

32 Klein Constantia Winery - Sudafrica

33 Château Pichon Baron - Francia

34 Château de Beaucastel - Francia

35 Szepsy Winery - Ungheria

36 Delaire Graff Estate - Sudafrica

37 Viña Casas del Bosque - Cile

38 Château Mercian Mariko Winery - Giappone

39 Clos Apalta - Cile

40 Graham’s Port Lodge -Portogallo

41 Château Kefraya - Libano

42 Quinta do Seixo (Sandeman) - Portogallo

43 Viu Manent - Cile

44 Penfolds Magill Estate - Australia

45 Disznókő - Ungheria

46 Veuve Clicquot - Francia

47 Château Mukhrani - Georgia

48 Bodega Diamandes - Argentina

49 Bodegas Muga - Spagna

50 Viña Errázuriz - Cile

51 Joseph Drouhin

52 Château Haut-Brion

53 Benguela Cove

54 Villa Sandi

55 Quinta Da Pacheca

56 Mission Hill Family Estate

57 Château Mouton Rothschild

58 Craggy Range

59 Tenuta San Leonardo

60 William Chris Vineyards

61 Gusbourne

62 Donnafugata - Marsala

63 Karam Wines

64 Soalheiro

65 Tenuta Cavalier Pepe

66 Quinta do Infantado

67 Matias Riccitelli

68 Chateau Beychevelle

69 Kaiken Wines

70 Cafayate Winery (Piattelli Vineyards)

71 Bodegas Ysios

72 Viña Santa Rita

73 Monte Bello (Ridge Vineyards)

74 Tokaj Oremus Pincészet

75 Cos d’Estournel

76 Bodegas Vivanco

77 Man O’ War Vineyards

78 Quinta da Aveleda

79 Villard Fine Wines

80 Canaan Winery

81 Kumeu River Wines

82 98WINEs

83 Bodega El Esteco

84 Schloss Gobelsburg

85 Herdade do Esporão

86 Robert Mondavi Winery

87 Castello Banfi

88 Coulée de Serrant

89 Maipo Andes (Viña Aquitania)

90 Nyetimber

91 Movia

92 Domaine Weinbach

93 SuperUco

94 Tokara Winery

95 Daou

96 Champagne Henri Giraud

97 Château Oumsiyat

98 Seppeltsfield Barossa

99 Ferrari Trento

100 Grace Vineyard

