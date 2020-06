Yannick Alléno sbarca in Langa: segno della, seppur lenta, ripresa del comparto enogastronomico

Uno degli chef più prestigiosi e famosi di Francia, sbarca con la sua cucina in Italia, lanciando un segnale di, seppur lenta, ripartenza del settore: nelle Langhe, riapre il wine resort Réva della omonima cantina, e con lui anche il ristorante Fre, una stella Michelin, con una novità gourmet, il nuovissimo menù firmato da Yannick Alléno. Proprio la cucina moderna, tecnica e basata sulla rivisitazione della tradizione del pluristellato chef d’Oltralpe, sei stelle Michelin in tre ristoranti (il tristellato Alléno Paris, il bistellato Abysse e il “neonato” Pavyllon, una stella, tutti e tre a Parigi), sarà la protagonista della ripartenza del resort immerso nelle colline Patrimonio Unesco, che mette al centro del soggiorno dei suoi ospiti la sintonia tra territorio e le sue eccellenze enogastronomiche. Un segnale d’eccellenza, che fa ben sperare in una ripartenza, seppur lenta, del settore del buon cibo e del bere bene, che mai come in questo momento si fa protagonista dell’offerta turistica italiana e straniera, come motore per la ripresa del comparto enogastronomico.

Il pluristellato chef francese Yannick Alléno, quindi, si fa portatore tra le Langhe del suo ideale di cucina moderna, della sua grande tecnicità e della sua inclinazione per i gusti importanti, applicando il tutto ai sapori autentici delle Langhe, creando col suo nuovo menù, un percorso tra ricerca e territorialità: una cucina elegante e di grande effetto; un matrimonio perfetto tra sapori tipici delle colline piemontesi e una mano marcatamente d’Oltralpe.

