Yvette van der Merwe (Sudafrica) è la nuova presidente dell’Oiv. Luigi Moio diventa vicepresidente

Yvette van der Merwe è la nuova presidente dell’Oiv. Originaria del Sudafrica, e prima africana alla guida dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino, è stata eletta nell’assemblea generale del 18 ottobre, a Digione, che ha concluso le celebrazioni del centenario dell’Organizzazione. Succede al professor Luigi Moio, che a sua volta diventa vicepresidente Oiv, che ha guidato dal 2021 ad oggi.

Nella sua carriera lavorativa come economista e specialista nelle nuove tecnologie dell’informazione, Yvette van der Merwe si è dedicata al settore vitivinicolo in Sudafrica per oltre 30 anni, ed è l’amministratore delegato della Sawis (South African Wine Industry Information and Systems), che si occupa della raccolta, gestione e diffusione di informazioni statistiche e di sistemi relativi all’industria vinicola sudafricana. Da quanto è entrata a far parte della delegazione sudafricana dell’Oiv nel 2000, Yvette van der Merwe ha coperto vari ruoli chiave all’interno dell’Organizzazione. È stata presidente della Commissione di Economia e Diritto dal 2022 al 2024, vicepresidente del gruppo di esperti “Diritto e informazione dei consumatori” dal 2013 al 2016, e successivamente presidente del Gruppo di esperti “Analisi economica, mercati e consumi” della Commissione dal 2016 al 2021.

