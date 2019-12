42 wines from 99/100: excellence for the “Annuario dei Migliori Vini Italiani 2020” by Luca Maroni

42 labels, including 31 red wines, 7 white wines, 2 rosés and 2 sweet wines, mainly from Tuscany and Abruzzo, with 7 labels each, and Piedmont, with 5: this is the best of the best, excellence, represented by the 42 wines of 99/100 according to the “Annuario dei Migliori Vini Italiani 2020” by the famous critic Luca Maroni, who, for his sensory analysis, has always followed a stated criterion: “the quality of the wine is the pleasantness of its flavor. 8,091 wines reported, signed by 1,277 wineries throughout the country. The presentation of the volume on 11 December at the Elizabeth Unique Hotel in Rome, in an edition dedicated to “Tullio Gregory: a giant of European and Italian culture whose love for wine and gastronomy represented the diamond of humanity, of his sensitivity and wisdom”, Maroni himself writes in the preface.

Focus - The 99/100 wines of the “Annuario dei Migliori Vini Italiani 2020” by Luca Maroni

Red wines

Amaranta Montepulciano d’Abruzzo 2016 - Tenuta Ulisse

10 Vendemmie Limited Edition - Tenuta Ulisse

Edizione Cinque Autoctoni sa sa Fantini - Farnese Vini

Janù Montepulciano d’Abruzzo 2016 - Jasci & Marchesani

Suadens Rosso 2018 - NatiV

Eremo San Quirico Irpinia Campi Taurasini Doc 2016 - NatiV

Kapnios 2016 - Masseria Frattasi

Caravaggio Rosso 2017 - Cantine Romagnoli

Roma Rosso Collezione Privata 2018 - Federici

Gran Appasso Primitivo Appassimento 2017 - Femar Vini

Roma Doc Rosso Edizione Limitata 2016 - Poggio Le Volpi

QuerciAntica Lacrima di Morro Superiore 2018 - Velenosi

Enrico I° 2018 - Roberto Sarotto

Merum Barbera 2017 - Bellicoso

Barbera d’Alba Elena La Luna 2017 - Roberto Sarotto

Rinforzato Primitivo Appassimento 2018 - Giordano Vini

Piano Chiuso Primitivo di Manduria Riserva 2016 - Masca del Tacco

Sessantanni Primitivo di Manduria Dop 2016 - Cantine San Marzano

Sole di Sesta 2016 - Cottanera

Quarantanni Rosso Riserva 2017 - Colomba Bianca

Prezioso 2016 - Ravazzi

Santo Ippolito 2017 - Villa da Vinci - Cantine Leonardo da Vinci

Cosmo Rosso Terre Siciliane Igp 2018 - Bollina

Vecciano 2017 - Barbanera - Duca di Saragnano

Rosso Toscana Igt Castello 2017 - Weinkontor Freund

Commendator Enrico 2015 - Lornano

The Blend Vino Rosso d’Italia - Riolite Vini

Lotto Unico Governo Uso Toscano Igt 2016 - Terrescure

Masso Antico Primitivo del Salento Igt da uve leggermente Appassite 2018 - Schenk Italia

Ronco di Sassi Primitivo Appassimento 2018 - Provinco

Rosso Vino d’Italia Cuvée 16 - Botter

White wines

Edizione Bianco Tre Autoctoni 2018 - Fantini - Farnese Vini

Suadens Bianco 2018 - Nativ

Caravaggio Bianco 2018 - Cantine Romagnoli

Thanks 2018 - Di Lenardo Vineyards

Tabano Bianco 2018 - Montecappone

Puro Chardonnay 2018 - Roberto Sarotto

Edda Bianco Salento Igp 2018 - Cantine San Marzano

Rosé wines

Merlot Rosato 2018 - Tenuta Ulisse

Janù Cerasuolo 2018 - Jasci & Marchesani

Sweet Wines

Ben Ryé 2017 - Donnafugata

Pasithea Oro 2017 - Girlan

Copyright © 2000/2019