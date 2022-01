“Best Italian Wines of 2021” by Ian d’Agata, Brunello di Montalcino Fuligni 2016 at no. 1

That the 2016 vintage of Brunello di Montalcino was truly exceptional (after an equally celebrated 2015) is by now a fact confirmed by Italian and world critics and by the market. It is not surprising, therefore, that the 2016 vintage of the great Tuscan territory is the absolute protagonist also in the list of “Best Italian Wines of 2021” by Ian d’Agata, one of the most experienced wine writers and profound connoisseurs of Italian wine in its many expressions, former signature of publications such as “Decanter” and “Vinous” and now Editor-in-Chief of “TerroirSense Wine Review” and president of the “TerroirSense Academy”. Which, in a podium with 99 points out of 100, has placed, at the absolute top, the Brunello di Montalcino 2016 Fuligni, one of the historic wineries of Montalcino and among the stylistic and qualitative references of the territory, led by Maria Flora Fuligni, in front of a sacred monster such as Barolo Monfortino 2015 Riserva by Giacomo Conterno, by now firmly the most quoted Italian wine on the collectors’ and auctions market, in front of another griffe of the Tuscan territory, Brunello di Montalcino Riserva 2016 by Poggio di Sotto of the ColleMassari Wine Estates group of Claudio Tipa.

A podium followed, once again, by a trio of Brunellos. With an evaluation of - 98+, in position no. 4, there is Costanti’s Brunello di Montalcino, followed, with - 98, by Baricci’s Brunello di Montalcino 2016 and Pian dell’Orino’s Brunello di Montalcino 2016 Vigneti del Versante. In position no. 8 going to Sicily there is the Etna Rosso Riserva Rovittello 2016 by Benanti, and then going to the Langhe, at no. 9, the Barbaresco Asili Riserva 2016 by Ca’ del Baio, with Tuscany closing the “Top 10” again, with the Vin Santo di Carmignano Riserva 2013 by Capezzana.

Following on from that, among the best 20 wines of the year according to Ian d’Agata (whose full, much longer list can be found here) there are many other great classics of Italian wine. Like Marco de Bartoli’s Marsala Oro Superiore Riserva 1988, San Giusto a Rentennano’s Merlot La Ricolma IGT Toscana 2018, Tua Rita’s Redigaffi 2018, and Brunello di Montalcino 2013 Riserva from Tenuta Greppo Biondi Santi, the “cradle” of Brunello, followed by Brunello di Montalcino 2016 from Canalicchio di Sopra, Barolo Ravera Bricco di Pernice 2016 by Cogno, Barolo Percristina 2011 by Domenico Clerico, Passito di Pantelleria Ben Ryé 2018 by Donnafugata, Barbaresco 2018 by Gaja, Barolo Bricco Manescotto 2017 by Giovanni Corino, and Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie by Il Marroneto by Alessandro Mori.

Focus – The “Best Italian Wines of 2021” by Ian d’Agata from 99 to - 95 points out of 100

Fuligni 2016 Brunello di Montalcino - 99

Giacomo Conterno 2015 Barolo Monfortino Riserva - 99

Poggio di Sotto 2016 Brunello di Montalcino Riserva - 99

Costanti 2016 Brunello di Montalcino - 98+

Baricci 2016 Brunello di Montalcino - 98

Pian dell’Orino 2016 Brunello di Montalcino Vigneti del Versante - 98

Benanti 2016 Etna Rosso Riserva Rovittello - 97

Ca’ del Baio 2016 Barbaresco Asili Riserva - 97

Capezzana 2013 Vin Santo di Carmignano Riserva - 97

Marco De Bartoli 1- 988 Marsala Oro Sup. Riserva - 97

San Giusto a Rentennano 2018 Merlot La Ricolma Toscana - 97

Tua Rita 2018 Redigaffi Toscana - 97

Biondi-Santi Tenuta Greppo 2013 Brunello di Montalcino Riserva - 96

Canalicchio di Sopra 2016 Brunello di Montalcino - 96

Cogno 2016 Barolo Ravera Bricco Pernice - 96

Domenico Clerico 2011 Barolo Percristina - 96

Donnafugata 2018 Passito di Pantelleria Ben Ryé - 96

Gaja 2018 Barbaresco - 96

Giovanni Corino 2017 Barolo Bricco Manescotto - 96

Il Marroneto 2016 Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie - 96

Miani Ribolla Gialla 2019 Pettarin Friuli Colli Orientali - 96

Quintarelli 2013 Amarone della Valpolicella Classico - 96

Roagna 2016 Barbaresco Asili Vecchie Viti - 96

Tiberio 2018 Trebbiano d’Abruzzo Fonte Canale - 96

Vallone 2016 Graticciaia Salento - 96

Aldo Conterno 2017 Barolo Romirasco - 95+

Cavallotto 2015 Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva - 95+

Dal Forno 2015 Amarone Monte Lodoletta - 95+

Ettore Germano 2016 Barolo Vignarionda - 95+

Masi 2013 Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe - 95+

Massolino 2015 Barolo Vigna Rionda Riserva - 95+

Quintodecimo 2016 Taurasi Riserva Vigna Quintodecimo - 95+

Tenuta di Sesta 2015 Brunello di Montalcino Duelecci Ovest Riserva - 95+

Valentini 2015 Montepulciano d’Abruzzo - 95+

Brigaldara 2016 Amarone della Valpolicella Classico - 95

Cascina delle Rose 2018 Barbaresco Rio Sordo - 95

Conterno Fantino 2017 Barolo Ginestra Vigna Sorì Ginestra - 95

Cortese 2018 Barbaresco Rabajà

Fontodi 2018 Flaccianello delle Pieve Colli Toscana Centrale - 95

Frescobaldi 2018 Chianti Rufina Nipozzano Riserva Vecchie Viti - 95

Feudo di San Maurizio 2018 Vuillermin Valle d’Aosta - 95

Isole e Olena 2018 Cepparello Toscana - 95

Köfererhof 2019 Sylvaner R Valle Isarco Alto Adige - 95

La Fiorita 2016 Brunello di Montalcino Fiore di No - 95

Le Macchiole 2018 Paleo Rosso - 95

Livio Felluga 2018 Terre Alte Rosazzo - 95

Mastrojanni 2016 Brunello Vigna Loreto - 95

Nales Margre Moscato Giallo Passito Baronesse Alto Adige - 95

Paitin 2016 Barbaresco Serraboella Sorì Paitin Vecchie Vigne Riserva - 95

Paolo Conterno 2013 Barolo Ginestra Riserva - 95

Salvatore Molettieri 2013 Taurasi Riserva Vigna Cinque Querce

Santa Maria Mariavalverde 2013 Amarone della Valpolicella Classico - 95

Silvano Follador 2020 Valdobbiadene Superiore di Cartizze Brut Nature - 95

Speri Amarone 2016 della Valpolicella Classico Sant’Urbano - 95

Tedeschi 2016 Amarone della Valpolicella Maternigo Riserva - 95

Tenuta delle Terre Nere 2019 Etna Rosso San Lorenzo - 95

Tenuta San Guido 2018 Bolgheri Superiore Sassicaia - 95

Tommasi Viticoltori 2010 Amarone della Valpolicella Classico De Buris Riserva - 95

Val di Suga 2016 Brunello di Montalcino Vigna Spuntali - 95

Vie di Romans 2019 Flor de Uis Friuli Isonzo - 95

Villa 2008 Franciacorta Brut 40 anni Riserva - 95

Vini Felici 2020 Zibibbo di Pantelleria Casa Nika - 95

Vini Franchetti 2019 Contrada P Terre Siciliane - 95

Copyright © 2000/2022