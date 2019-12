103 “tessere” del mosaico di vino che racconta l’eccellenza italiana: le cantine di “OperaWine” 2020

Binomio e Masciarelli dall’Abruzzo, Elena Fucci, Paternoster (Tommasi) e San Martino dalla Basilicata, Odoardi e Vincenzo Ippolito dalla Calabria, Feudi di San Gregorio, Mastroberardino, Montevetrano, Nativ e Quintodecimo dalla Campania, Cleto Chiarli e Figli Tenuta Pederzana dall’Emilia Romagna, Bastianich, Gravner, Jermann, Livio Felluga e Marco Felluga dal Friuli Venezia Giulia, Falesco (Famiglia Cotarella) dal Lazio, Terenzuola dalla Liguria, ArPePe, Bellavista (Terra Moretti) e Ca’ del Bosco, Nino Negri e Rainoldi dalla Lombardia, Garofoli ed Umani Ronchi dalle Marche, Di Majo Norante dal Molise, Aldo Conterno, Cavallotto, Elvio Cogno, Falletto di Bruno Giacosa, G.B. Burlotto, G.D. Vajra, Giuseppe Mascarello & Figlio, Marchesi di Barolo, Massolino, Michele Chiarlo, Nervi Conterno, Paolo Scavino, Produttori del Barbaresco, Renato Ratti, Roagna e Vietti dal Piemonte, Felline, Gianfranco Fino e Tormaresca (Antinori) dalla Puglia, Santadi e Tenute Sella e Mosca (Terra Moretti) dalla Sardegna, Benanti, Graci, Morgante, Passopisciaro (Tenuta di Trinoro), Planeta e Tasca d’Almerita dalla Sicilia, Cantina Terlano, Cantina Tramin, Elena Walch, Ferrari, Maso Martis e Tenuta San Leonardo dal Trentino Alto Adige, Altesino, Antinori (Guado al Tasso & Castello della Sala), Biondi-Santi, Boscarelli, Canalicchio di Sopra, Carpineto, Casanova di Neri, Castello Banfi, Castello d’Albola (Zonin), Castello di Ama, Castello di Volpaia, Eredi Fuligni, Fontodi, Il Poggione, Le Macchiole, Lisini, Marchesi de’ Frescobaldi, Ornellaia, Rocca di Frassinello (Castellare di Castellina & Feudi di Pisciotto), San Felice, San Filippo, San Giusto a Rentennano, Tenuta San Guido e Valdicava dalla Toscana, Arnaldo Caprai, Lungarotti e Tabarrini dall’Umbria, Grosjean dalla Valle d’Aosta e, ancora, Allegrini, Cesari, Gini, Le Colture, Leonildo Pieropan, Maculan, Masi, Mionetto, Nino Franco, Prà, Roberto Anselmi, Tommaso Bussola e Zenato dal Veneto: ecco le 103 tessere del mosaico enoico che raccontano l’eccellenza del vino italiano, selezionate da “Wine Spectator” per “OperaWine” 2020, la ormai tradizionale “ouverture” di Vinitaly (di scena il 18 aprile 2020) ed unica degustazione firmata dalla celebre rivista americana fuori dagli States, annunciate a “Wine2Wine”, la piattaforma di Vinitaly per il business, l’aggiornamento e la formazione professionale della community internazionale del vino (a Verona, il 25 e 26 novembre). Edizione n. 9 di un sodalizio che vede uno dei più importanti player dell’informazione mondiale del vino Wine Spectator collaborare con VeronaFiere e Vinitaly nella selezione di oltre 100 produttori italiani per questo grand tasting, ormai consolidato appuntamento alla vigilia del più grande salone internazionale dedicato al vino. La peculiarità di OperaWine, ospitato in uno dei palazzi storici nel cuore di Verona (Gran Guardia), è che a mescere le proprie annate migliori ad una platea selezionata di buyers esteri ed opinion leader (giornalisti, sommelier, esperti) sono proprio le persone che quei vini li hanno prodotti.

“OperaWine” 2020, quindi, vedrà in degustazione i vini dei produttori che Wine Spectator ha selezionato nel suo blind tasting a NewYork: 24 sono new entry, 13 delle quali assolute e 11 i ritorni da precedenti edizioni. Tutte le regioni italiane sono rappresentate. La regione più rappresentata, con 24 cantine, è la Toscana, seguita da Piemonte (16) e Veneto (13). “OperaWine” rappresenta l’unico evento organizzato all’estero dalla rivista americana di riferimento sul mondo del vino e costituisce un importante momento di promozione del made in Italy enologico sul mercato degli Stati Uniti, da sempre strategico per le etichette tricolori.

Focus - Le 103 cantine selezionate, per regione, per “OperaWine” 2020 (i 13 nuovi ingressi in corsivo)

Abruzzo

Binomio

Masciarelli

Basilicata

Elena Fucci

Paternoster

San Martino

Calabria

Odoardi

Vincenzo Ippolito

Campania

Feudi di San Gregorio

Mastroberardino

Montevetrano

Nativ

Quintodecimo

Emilia Romagna

Cleto Chiarli e Figli

Tenuta Pederzana

Friuli Venezia Giulia

Bastianich

Gravner

Jermann

Livio Felluga

Marco Felluga

Lazio

Famiglia Cotarella (già Falesco)

Liguria

Terenzuola

Lombardia

ArPePe

Bellavista

Ca’ del Bosco

Nino Negri

Rainoldi

Marche

Garofoli

Umani Ronchi

Molise

di Majo Norante

Piemonte

Aldo Conterno

Cavallotto

Elvio Cogno

Falletto di Bruno Giacosa

G.B. Burlotto

G.D. Vajra

Giuseppe Mascarello & Figlio

Marchesi di Barolo

Massolino

Michele Chiarlo

Nervi Conterno

Paolo Scavino

Produttori del Barbaresco

Renato Ratti

Roagna

Vietti

Puglia

Felline

Gianfranco Fino

Tormaresca

Sardegna

Cantina Sociale di Santadi

Tenute Sella & Mosca

Sicilia

Benanti

Graci

Morgante

Passopisciaro (Tenuta di Trinoro)

Planeta

Tasca d’Almerita

Trentino Alto Adige

Cantina Terlano

Cantina Tramin

Elena Walch

Ferrari

Maso Martis

Tenuta San Leonardo

Toscana

Altesino

Antinori (Guado al Tasso & Castello della Sala)

Biondi-Santi

Boscarelli

Canalicchio di Sopra

Carpineto

Casanova di Neri

Castello Banfi

Castello d’Albola

Castello di Ama

Castello di Volpaia

Eredi Fuligni

Fontodi

Il Poggione

Le Macchiole

Lisini

Marchesi de’ Frescobaldi

Ornellaia

Rocca di Frassinello (Castellare di Castellina & Feudi del Pisciotto)

San Felice

San Filippo

San Giusto a Rentennano

Tenuta San Guido

Valdicava

Umbria

Arnaldo Caprai

Lungarotti

Tabarrini

Valle d’Aosta

Grosjean

Veneto

Allegrini

Cesari

Gini

Le Colture

Leonildo Pieropan

Maculan

Masi

Mionetto

Nino Franco

Prà

Roberto Anselmi

Tommaso Bussola

Zenato

Copyright © 2000/2019